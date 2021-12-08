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Стал известен состав молодежной сборной Финляндии на ЧМ-2022

15:47

Сборная Финляндии объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022.

Финляндия попала в группу А к канадцам, чехам, немцам и австрийцам. Эти команды проведут игры группового турнира в Эдмонтоне.

По регламенту чемпионата четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, который состоится 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, а финал и матч за третье место проведут на следующий день.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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