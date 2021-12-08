Стал известен состав молодежной сборной Финляндии на ЧМ-2022
15:47
Сборная Финляндии объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022.
Финляндия попала в группу А к канадцам, чехам, немцам и австрийцам. Эти команды проведут игры группового турнира в Эдмонтоне.
По регламенту чемпионата четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, который состоится 2 января. Полуфиналы запланированы на 4 января, а финал и матч за третье место проведут на следующий день.
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