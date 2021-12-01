Молодежная сборная России сыграет контрольный матч с Канадой перед МЧМ-2022
09:59
Молодежная сборная России проведет контрольный матч с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022 сообщает официальный Twitter турнира.
15 декабря российская команда вылетит в Канаду для подготовки к турниру. Матч с канадцами пройдет 22 декабря.
Сборная России начнет подготовку к МЧМ-2022 1 декабря в Новогорске. Во время сборов команда проведет двусторонние матчи, а также сыграет с «Витязем».
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
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