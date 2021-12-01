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Молодежная сборная России сыграет контрольный матч с Канадой перед МЧМ-2022

09:59
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Молодежная сборная России проведет контрольный матч с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022 сообщает официальный Twitter турнира.

15 декабря российская команда вылетит в Канаду для подготовки к турниру. Матч с канадцами пройдет 22 декабря.

Сборная России начнет подготовку к МЧМ-2022 1 декабря в Новогорске. Во время сборов команда проведет двусторонние матчи, а также сыграет с «Витязем».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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