Ярчайшая серия плей-офф НХЛ: «Вегас» проиграл первые два матча, но идет дальше

Один из главных фаворитов сезона вылетел из борьбы за Кубок Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли

Второй раунд. Шестой матч

«Вегас» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Тэйвз — 1 (Маккиннон, Саад), 0:23 — 0:1. Холден — 1 (Смит, Руа), 1:15 — 1:1. Карлссон — 4 (Мартинес), 15:06 — 2:1. Рантанен — 5 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 23:47 — 2:2. Колесар — 1 (Пьетранджело, Теодор), 34:27 — 3:2. Бураковски — 1 (Белльмар, Макар), 36:52 — 3:3. Пьетранджело — 1 (Так, Пачиоретти), 39:42 — 4:3. Каррье — 1 (Теодор, Макнэбб), 51:46 — 5:3. Пачиоретти — 4 (п.в.), 56:50 — 6:3.

Вратари: Флери — Грубауэр (56:39 — 56:50, 56:55 — 59:21, 59:29).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (10+6+7) — 33 (12+10+11).

Наши: — - Ничушкин (17.18/4/-2).

Счет в серии: 4-2

Есть матчи, при просмотре которых получаешь такое удовольствие, что хочется, чтобы игра длилась вечно. Сегодня в Лас-Вегасе было именно так. Команды устроили очередную феерию, в которой сильнее оказались «Рыцари» и в третий раз за четыре года существования клуба вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

«Рыцари» начали серию с выездных поражений, затем при своих болельщиках сравняли счет в серии, в пятом матче проигрывали 0:2, но провели восхитительный третий период и вырвали победу на первой минуте овертайма. Думаю, что сегодня все нейтральные болельщики желали победы «Лавинам», чтобы через день еще раз насладиться противостоянием двух лучших команд регулярного сезона.

Матчдей начался с не самых хороших новостей из стана «Колорадо»: тренер Джаред Беднар из-за сомнительного теста на коронавирус пропустил утреннюю тренировку своей команды, и вплоть до стартового вбрасывания было неизвестно, кто будет руководить на мостике «Эвеланш». К счастью для болельщиков клуба из штата Денвер, тренерам-ассистентам не пришлось примерять на себя новые роли и занимать место главного. Дополнительную мотивацию перед матчем получил лучший бомбардир клуба Нэйтан Маккиннон в виде номинации на «Харт Трофи». Канадский нападающий оставался без набранных очков три последних матча, и когда как не сегодня надо было возвращаться в бомбардирскую гонку с Никитой Кучеровым?

Не прошло и полутора минут, как счет на табло был 1:1. Сначала Маккиннон выдал шикарную передачу на Тейвза, который точным броском вывел свою команду вперед. Спустя 52 секунды грубую ошибку допустил вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр, между щитков пропустивший шайбу после броска от синей линии в исполнении защитника «Вегаса» Ника Холдена.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев. Алек Мартинес заставил всех поверить в то, что будет бросать, но в последний момент отдал шайбу на свободного Уильяма Карлссона, и шведский нападающий заставил капитулировать Грубауэра второй раз в матче.

К большой чести команд, встреча проходила совсем без грубости, и первое удаление было заработано игроками «Вегаса» за выброс шайбы, чем непременно с передачи Маккиннона воспользовался нападающий «Лавин» Микко Рантанен.

Под конец второго периода соперники устроили еще одну перестрелку. На шайбу нападающего «Рыцарей» Кигана Колесара, успешно подставившего клюшку после наброса Алекса Пьетранжело, «Колорадо» ответили голом в исполнении Андре Бураковски. Шайба шведского нападающего стала последней, забитой «Эвеланш» в этом плей-офф. За 18 секунд до перерыва своё слово сказал Алекс Пьетранжело, занявший идеальную позицию и после отскока от борта поразивший ворота Грубауэра.

В первой десятиминутке третьего отрезка сложилось впечатление, что силы покинули игроков «Вегаса», и «Колорадо» без особого труда сравняет счет и вырвет победу, но невезение в завершающей стадии атаки и блистательная игра Марка-Андре Флери, отразившего 30 бросков, не позволили «Эвеланш» отличиться. В итоге «Вегас» усилиями Уильяма Каррьера и Макса Пачиоретти, поразившего пустые ворота, довел игру до победы.

«Вегас» спаслись из, казалось, уже безвыходной ситуации. Переломным моментом оказался третий период третьего матча, в котором «Голден Найтс» в течение минуты забросили две шайбы и одержали волевую победу, сократив отставание в серии. Противостояние против «Колорадо» очередной раз подтвердило мысль о том, что плей-офф выигрывается не звездами, а глубиной состава. Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур нейтрализовал звено Маккиннона, а Беднар так и не смог найти, за счет чего, кроме первой тройки, можно выиграть.

В полуфинале команду из Лас-Вегаса ждет «Монреаль». Как и в другой паре, конечный успех будет зависеть от вратарей. Кто окажется сильнее? Набравший ход Прайс или нестареющий Флери? По итогам регулярного сезона команды расположились на втором и шестнадцатом местах соответственно, но это совсем не значит, что участник финала уже известен. Когда, если не в этом «странном» сезоне, клубу с родины хоккея суждено наконец-то выиграть Кубок?