Российский вратарь «Айлендерс» шикарно отыграл серию с «Бостоном».

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд.

Восточный дивизион. Шестой матч

«Айлендерс» — «Бостон» — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Зэйджак — 1 (Добсон, Пажо), 8:52 — 1:0. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Крейчи), 17:36 — 1:1. Нельсон — 5 (Бэйли, Ледди), 25:20 — 2:1. Нельсон — 6 (Бэйли), 32:39 — 3:1. Палмиери — 7, 36:07 — 4:1. Маршан — 8 (бол., Крейчи, Макэвой), 45:38 — 4:2. Клаттербак — 3 (п.в., Пажо, Сизикас), 59:01 — 5:2. Пулок — 3 (п.в.), 59:12 — 6:2.

Вратари: Варламов — Раск (58:38 — 59:12).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (12+10+7) — 25 (10+10+5).

10 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 4-2.

Что слишком сильно бросалось глаза по ходу всей серии «Бостон» — «Айлендерс» — за пределами первой пятерки прямо сейчас у первых нет людей, готовых потащить в трудный момент. Поэтому когда «Айлендерс» к середине первого периода прибрали инициативу к рукам и первый защитник «Брюинз» Чарли Макэвой во время позиционной обороны отдал пятак Трэвису Зэйджаку, позволив нападающему «островитян» открыть счет, вера болельщиков «мишек» в седьмую игру несколько подорвалась. Если уж практически безгрешный Макэвой поплыл в главном матче сезона, то дело плохо.

И если бы не первое звено, то сегодня у команды Брюса Кэссиди все было бы печально. Именно оно начертило роскошную трехходовку в большинстве, когда хозяева схватили два подряд удаления в концовке первого периода. Посмотрите, как Давид Пастрняк лазерным поперечным пасом вывел на пустые ворота Брэда Маршана, которому оставалось только не промахнуться мимо створа. Вроде бы и просто, но очень эффектно.

Впрочем, тотальным антигероем встречи стал не Макэвой, а его партнер по паре Мэтт Гжельчик. Сначала он грубо обрезался на своей синей линии, позволив Броку Нельсону убежать «один в ноль» с Раском и спокойно переиграть финна.

А уже после того, как Нельсон оформил дубль и счет к 36 минуте на «Нассау Колизеум» стал 3:1, он во время очередной позиционки «Айлендерс» полез с опущенной головой выводить шайбу через пятак и привез ее точно на крюк Кайлу Пальмери, которого теперь, кажется, ненавидят все фанаты «мишек».

Во многом, именно первая ошибка американского защитника похоронила шансы «Бостона» на седьмой матч. Если до нее «Брюинз» с трудом, но сдерживали парней Барри Тротца, то после откровенно рассыпались и в третьей двадцатиминутки уже оказались не в состоянии отыграть дефицит в три шайбы. Дубль Маршана в большинстве лишь вернул интригу игре, но в итоге не помог вернуть команды на еще один матч на «ТД-Гарден».

Ах, да! Чем так провинился Пальмери? На 21 минуте нападающий хозяев в безобидном моменту по-настоящему грязно ударил локтем Макэвоя и отправил лидера обороны гостей в нокдаун. Удивительно, что судьи попросту закрыли глаза на этот эпизод. И получи команда из Массачусетса пятиминутное большинство в самом начале второго периода, неизвестно как бы повернулся ход матча. Вы все еще верите, что североамериканские судьи безгрешны?

Kyle Palmieri catches Charlie McAvoy up high:



pic.twitter.com/yJY2zv017M — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) June 10, 2021

Так или иначе, теперь «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли «Тампа» и мы совершенно точно увидим противостояние Андрея Василевского и Семена Варламова. Разумеется, об Илье Сорокине забывать не стоит. Однако после четырех побед в пяти матчах с «Бостоном» серию с «Лайтнинг» должен начинать куда более опытный россиянин. Василевский же уже выбил из плей-офф одну команду с российским вратарем — в первом раунде «Тампа» прошла «Флориду» с Сергеем Бобровским. Предстоящая серия должна получиться не менее жаркой.