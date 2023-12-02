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Сегодня, 17:00

Крутой ноябрь Кучерова. Россиянин стал первой звездой НХЛ

Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Никита Кучеров набрал 6 (2+4) очков в матче «Каролина» — «Тампа» (2:8) в Роли 24 ноября.
Фото USA Today Sports
Форвард «Тампы» признан лучшим игроком месяца.

Никита Кучеров провел классный ноябрь. Он назван лучшим российским игроком месяца в проекте «СЭ» и первой звездой по версии НХЛ. Лига поставила в тройку с Никитой двух защитников — Кейла Макара из «Колорадо» и Куинна Хьюза из «Ванкувера».

Кучеров набрал 28 (9+19) очков в 14 матчах ноября, отметился результативными действиями в 12 из них и завершил месяц на серии из 8 игр (4+12). 30-летний российский волшебник подарил несколько ярких моментов.

Никита Кучеров. Кучеров — лучший российский хоккеист ноября в НХЛ! Никита идет за своим вторым «Арт Росс»

Канадское турне

Кучеров результативно провел три выездных матча «Тампы» в начале месяца. Забивал и ассистировал в каждом из них, вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.

— 1+4 против «Оттавы» (6:4), 86-й номер «Лайтнинг» не попал в протокол только при третьем голе гостей, раздал четыре голевые передачи и забросил последнюю шайбу своей команды в этой игре.

— 2+2 против «Торонто» (5:6 ОТ), 86-й номер против принципиального соперника «Тампы» в первом периоде собрал по голу и передаче в равных составах и большинстве, гости здорово реализовывали моменты и организовали замену вратаря Самсонова, но упустили инициативу и проиграли в овертайме.

— 1+1 против «Монреаля» (5:3), 86-й номер открыл счет на 22-й секунде фирменным броском и в концовке стал автором голевой передачи щелчком под добивание.

«Тампа» в этом сезоне оставляет вопросы о своем кубковом статусе и отправилась в Канаду после двух поражений от «Сиэтла» (3:4 ОТ) и «Коламбуса» (2:4). Кучеров в этих матчах оставался без очков, а после победы в Оттаве в своем привычном стиле мог заметить: да, удалось исправиться, но команда должна играть лучше.

«Думаю, все началось с того, что Куч организовал эти шайбы и показал нам, как играть и действовать с такой отдачей. Он вел нас [за собой] весь вечер. Не только в части голов и передач, но и в том, как он играл», — сказал после матча в Оттаве форвард «Лайтнинг» Майкл Эйссимонт.

Фото USA Today Sports

Бедард и Макдэвид

Кучеров из-за недомогания пропустил матч с «Каролиной» (0:4) и со всей командой не набрал очки против «Сент-Луиса» (0:5). «Тампа» впервые в сезоне осталась без голов и продлила засуху после возвращения своего главного бомбардира. «Он один из лучших, если не лучший игрок, особенно в большинстве. Ребята старались, но мы не можем заменить парня вроде Куча», — сказал Стэмкос после домашней встречи с «Харрикейнз».

Безголевые матчи «Тампы» попали на неделю между играми с «Чикаго» (3:5 дома и 4:2 в гостях). На своем льду российский форвард отметился голом, в гостях у «Блэкхокс» — передачей и больше запомнился не самым сокрушительным приемом против первого номера драфта-2023, нового канадского гения Бедарда.

Кучеров вернул яркость в своей игре против «Эдмонтона» (6:4). «Ойлерз» с Макдэвидом завалили старт сезона и доигрались до смены тренера, Коннор после предыдущей космической регулярки в этой дал шанс всем звездам в борьбе за «Арт Росс» и другие призы. Никита в матче против команды лучшего хоккеиста мира набрал 2+1, оба гола провел при попытках найти партнеров передачами — после рикошета от защитника и отскока под добивание.

Нападающий &laquo;Тампы&raquo; Никита Кучеров. Кучеров снова тащит «Тампу»: набрал три очка и затмил Макдэвида!

Россиянин на этот раз затмил Макдэвида и пообщался с североамериканскими журналистами знакомо лаконично такими ключевыми словами: «Не знаю, не знаю. Главное играть по системе, играть правильно, искать пространство и возможности. Ничего не меняется, главное — следовать плану, придерживаться этого плана, играть по системе. Я стараюсь по полной против любой команды, не так важно, с кем встречаемся. Нам нужно цельно проводить все три периода. Нет, пока мы очень далеки от хорошего хоккея».

Магия от Кучерова помогла «Тампе» в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Суперпас россиянина с неудобной руки из угла площадки соединил старания Хедмана по сохранению шайбы в чужой зоне и завершение Стэмкоса на последних секундах третьего периода.

«Я знаю, на что способен Куч. Я видел, что Куч собирается сыграть бэкхендом. Может, в лиге найдется только еще один парень, способный сделать такой пас. Я знал, что будет. Он попытался исполнить это — и, если бы передача проходила, я получал хороший шанс послать шайбу в ворота. Просто игра мирового класса», — сказал Стэмкос.

Фото USA Today Sports

Рекордные 6 очков за матч

Кучеров мощно провел выездной матч с «Каролиной» (8:2). Все хоккеисты «Лайтнинг» нанесли всего 15 бросков (1+6+8) по воротам Раанты, были вынуждены догонять и отличились восемь раз за вечер. Василевский выиграл первый матч в сезоне после операции и восстановления, а Пойнт оформил хет-трик.

Никита забил дважды, сделал четыре передачи при показателе полезности «плюс 4» за 20 с половиной минут на льду. Он создавал и завершал в привычном режиме в большинстве и равных составах, оригинальными решениями и финтами проходил не только чужих, но своих — как Хедмана перед первым голом. Немного не получилось разве что при одном из трех бросков за вечер, когда выход один на один остановил вратарь «Харрикейнз».

Никита Кучеров. Десять лет назад Кучеров дебютировал в НХЛ. Сколько очков он набрал за это время?

6 очков за матч — это личный рекорд Кучерова, повторение клубного достижения «Лайтнинг» и второй показатель для россиян в истории НХЛ (на балл больше набирал только Сергей Макаров). По такому случаю Никита снова пообщался с североамериканскими журналистами. «Тампа» выложила очередное короткое видео из раздевалки, на котором хоккеист цеплялся за крючок шкафчика и ответил на несколько вопросов. До феерии на льду или знаменитой пресс-конференции после чемпионства-2021 такие интервью явно не дотягивают.

«Думаю, мы не играли хорошо в первом периоде, вышли на второй и пару раз получили большинство, хорошо его разыграли. Поймали момент, играли все лучше. Да, у нас с ребятами все получалось. Не знаю даже, что сказать, просто рад, что выиграли. Да, мы просто стараемся играть правильно, следовать плану на игру, нужно его выполнять. А Вася был хорош, как будто не пропускал столько матчей. Рад за него. Рад, что он одержал первую победу. Все счастливы, что он вернулся», — улыбку на лице Кучерова вызвал только вопрос о возвращении Василевского.

Фото USA Today Sports

Декабрь

Кучеров закрыл ноябрь 0+2 в матче с «Питтсбургом» на выезде (2:4). «Лайтнинг» в очередной раз мощно начали игру, Никита дважды ассистировал партнерам, а «Пингвинз» много выручал вратарь Джарри. Российский форвард привычно генерировал шансы для партнеров, непросчитываемых пасов и умных переводов было достаточно, во втором периоде вскрылась и обратная сторона — соперник сравнял счет в двух быстрых атаках после потерь нападающего. Для хозяев льда вечер стал уникальным после гола Джарри в оставленные ворота Василевского.

Кучеров вошел в первый месяц зимы в статусе лучшего бомбардира лиги — 39 очков (15 голов, 24 передачи) за 23 матча. Никита также идет среди лидеров по числу бросков по воротам (111, 1-е место), голам (15, делит 2-е) и передачам (24, 3-е), а также голам (6, делит 5-е) и передачам (13, 2-е) в большинстве.

На границе топ-10 гонки бомбардиров возник Макдэвид. Коннор за пару недель в конце ноября набрал больше очков, чем за месяц и неделю до этого, в трех играх с «Вашингтоном», «Анахаймом» и «Вегасом» записал на свой счет 12 (2+10) баллов за результативность. Всего у самого ценного игрока лиги 29 (8+21) очков в 20 матчах.

Коннор Макдэвид. Макдэвид гонится за Кучеровым! Канадская суперзвезда вернулась после травмы и разрывает НХЛ

Кучеров был лучшим бомбардиром сезона НХЛ один раз, в регулярном чемпионате-2018/19 форвард переписал российский рекорд результативности (128 очков) и был признан самым ценным хоккеистом по версии лиги и игроков («Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»). Этой осенью двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал сильную заявку на новый рекорд и второй в карьере «Арт Росс».

Заодно Кучеров обошел Игоря Ларионова в топ-10 российских ассистентов в истории НХЛ и движется к топ-10 российских бомбардиров — 768 очков (291 гол, 477 передач) в 667 матчах. На его пути в десятку — Сергей Зубов (771 в 1068 играх), Павел Буре (779 в 702) и Алексей Яшин (781 в 850). У вершины — Сергей Федоров (1179 в 1248) и продолжающие свои гонки за рекордами Евгений Малкин (1249 в 1085) и Александр Овечкин (1499 в 1367).

Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 22 11 11 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 25 8 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 18 8 10 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
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7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
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3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
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5 Сиэтл 24 8 16 22
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Никита Кучеров

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Давид Пастрняк

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Никита Кучеров

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