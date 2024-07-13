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Макдэвид опередил Кучерова и получил награду лучшему хоккеисту года от ESPN

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был объявлен лучшим хоккеистом сезона-2023/24 на церемонии ESPY Awards, которую проводит компания ESPN.

Канадец опередил в голосовании Никиту Кучерова («Тампа-Бэй»), Остона Мэттьюса («Торонто») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо»).

Макдэвид получил эту награду в третий раз подряд. В сезоне-2023/24 форвард набрал 132 (32+100) очка в 76 матчах за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

В Кубке Стэнли «Эдмонтон» дошел до финала, в котором уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии. В плей-офф НХЛ-2023/24 Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 играх.

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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