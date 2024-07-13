Макдэвид опередил Кучерова и получил награду лучшему хоккеисту года от ESPN
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был объявлен лучшим хоккеистом сезона-2023/24 на церемонии ESPY Awards, которую проводит компания ESPN.
Канадец опередил в голосовании Никиту Кучерова («Тампа-Бэй»), Остона Мэттьюса («Торонто») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо»).
Макдэвид получил эту награду в третий раз подряд. В сезоне-2023/24 форвард набрал 132 (32+100) очка в 76 матчах за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ.
В Кубке Стэнли «Эдмонтон» дошел до финала, в котором уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии. В плей-офф НХЛ-2023/24 Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 25 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
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|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.10
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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