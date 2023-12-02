«Никто из команды и их семей тут ни при чем». Что на самом деле случилось с легендарным канадцем
Запустить слух, который быстро разлетается, не слишком сложно. На опровержения потом уже никто не обращает внимания — все помнят только то, что было сказано в начале. В такую ситуацию попал и знаменитый канадский нападающий Кори Перри. «Чикаго» отстранил его от команды, а затем выставил на драфт отказов и расторг контракт.
В соцсетях кто-то запустил слух, что Перри состоял в интимной близости с матерью Коннора Бедарда, первого номера драфта-2023 и главной надежды «Чикаго» на светлое будущее. Как в итоге сообщил Фрэнк Серавалли, «Чикаго» отстранил Перри после инцидента, связанного с алкоголем. Сообщается, что инцидент, вызванный употреблением алкоголя, произошел во время мероприятия, на котором присутствовали корпоративные партнеры и сотрудники команды.
«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде. Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей. Мне стыдно. Я вас всех подвел.
В результате моих действий возникли спекуляции и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других. Я хочу прояснить, что никто из команды и их семей тут ни при чем. Самое главное — я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Мое поведение было неуместным и неправильным.
Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры. Повторюсь: мне очень жаль", — сообщил Кори Перри в своем заявлении.
Что в итоге произошло, никто на самом деле не расскажет. Инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли информацию про связь Перри с матерью Бедарда. «Это не касается ни одного из хоккеистов или их семьей, и любой, кто утверждает обратное, совершенно неточен и откровенно отвратителен», — заявил Дэвидсон.
Но откуда эта информация вообще появилась? Можно ли такое придумать из ничего? В истории Перри слишком много непонятного, но теперь 38-летнему форварду остается только понять, нужно ли ему продолжать карьеру. Кори — член Тройного золотого клуба (победы в Кубке Стэнли, Олимпиаде, чемпионате мира), но захочется ли ему завершать карьеру на такой ноте?
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