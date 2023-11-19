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Сегодня, 08:15

Кучеров снова тащит «Тампу»: набрал три очка и затмил Макдэвида!

Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Игроки «Тампы» защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Никита борется за первое место в списке бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
Голы: Райан — 1 (мен., Нюджент-Хопкинс, Сиси), 3:39 — 0:1. Хэмблин — 1, 8:31 — 0:2. Кучеров — 12 (бол., Стэмкос, Пойнт), 19:09 — 1:2. Кучеров — 13 (Сергачев, Раддиш), 32:56 — 2:2. Райан — 2 (Фогеле, Экхольм), 35:55 — 2:3. Жанно — 3 (Эйссимонт, Сергачев), 43:54 — 3:3. Бушар — 4 (Нюджент-Хопкинс), 48:04 — 3:4. Стэмкос — 6 (бол., Кучеров, Пойнт), 49:28 — 4:4. Гленденинг — 2 (Кепке, Раддиш), 50:07 — 5:4. Сергачев — 2 (п.в., Пол), 59:05 — 6:4.
Вратари: Йоханссон — Скиннер (58:11 — 59:05).
Штраф: 17 — 15.
Броски: 24 (10+3+11) — 43 (20+8+15).
Наши: Кучеров (22.36/6/-1), Сергачев (23.01/1/+1) — -.
Тампа. Amalie Arena.

В матче, который долгое время складывался не в пользу «Тампы», главным действующим лицом снова стал ее лидер Никита Кучеров. Он чуть ли не в одиночку вытащил свою команду из непростой ситуации и привел к победе. «Болтс» представляли собой не самое веселое зрелище, нанеся за первые 40 минут всего 13 бросков в створ ворот «Эдмонтона». Оба гола в исполнении Кучерова не отличались фирменной для российского форварда высокой эстетикой. Он их заслужил своим рвением и желанием биться до конца в каждом эпизоде. Хотя не обошлось без везения. В обоих случаях ему на помощь пришли рикошеты от коньков защитника «Ойлерс» Маттиаса Экхольма. Долгое время только настойчивость и злость Кучерова не позволяли окончательно махнуть рукой на шансы хозяев взять очки в матче.

После смены главного тренера ситуация в «Эдмонтоне» постепенно стала налаживаться. Три победы подряд — это как минимум неплохо. Игра команды еще далека от идеала, но порядка и ответственности в действиях хоккеистов по сравнению с началом чемпионата стало заметно больше. Однако против «Тампы» на первый план вышли не признанные звезды, транжирившие один момент за другим, а постоянно критикуемые представители третьего и четвертого звеньев. Эти работяги забивают по большим праздникам и сегодня такой день настал. Джеймс Хэмблин забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ, а ветеран Дерек Райан сделал дубль.

Игроки «Тампы» защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Когда защитник Эван Бушар ближе к середине третьего периода снова вывел «Эдмонтон» вперед, то показалось, что гости своего не упустят. Но тут в дело снова вписался Кучеров, в большинстве нарисовавший идеальный пас под неотразимый бросок для Стива Стэмкоса. Почти сразу проявились признаки старых болезней «Ойлерс». Команда не способна проводить ровно весь матч и действует с необъяснимыми перепадами. Еще одна пропущенная шайба, и новый тренер Крис Ноблок незамедлительно прибег к способу, который широко практиковался его предшественниками — стал выпускать Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля через смену. Несколько раз «Эдмонтон» был близок к спасению, но ничего не получилось. Лидеры матч провалили.

«Тампу» в ближайшее время ждет ожидаемая, но этого не менее приятная новость. В строй должен вернуться Андрей Василевский, который уже принимает участие в тренировочных занятиях. Ближайшие два домашних матча он гарантированно пропустит. Решение о том, когда вратарь будет готов сыграть, все заинтересованные стороны должны принять ориентировочно в среду. Появление Василевского стопроцентно вдохнет в его партнеров психологическую уверенность. С Юнасом Юханссоном в воротах далеко не уедешь. Швед на кураже выдал несколько хороших матчей в октябре, но потом предсказуемо сдулся. Три из четырех шайб, заброшенных «Ойлерс», почти целиком лежат на совести голкипера. Каждый из этих голов крепко прибивал «Тампу» психологически. Сразу стало понятно, с чем связана основная проблема «Молнии» на старте сезона. Когда за столько лет привык к прекрасным шедеврам, то быстро перестроиться и привыкнуть к проходной прозе тяжело даже большим звездам.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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