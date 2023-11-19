Кучеров снова тащит «Тампу»: набрал три очка и затмил Макдэвида!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
Голы: Райан — 1 (мен., Нюджент-Хопкинс, Сиси), 3:39 — 0:1. Хэмблин — 1, 8:31 — 0:2. Кучеров — 12 (бол., Стэмкос, Пойнт), 19:09 — 1:2. Кучеров — 13 (Сергачев, Раддиш), 32:56 — 2:2. Райан — 2 (Фогеле, Экхольм), 35:55 — 2:3. Жанно — 3 (Эйссимонт, Сергачев), 43:54 — 3:3. Бушар — 4 (Нюджент-Хопкинс), 48:04 — 3:4. Стэмкос — 6 (бол., Кучеров, Пойнт), 49:28 — 4:4. Гленденинг — 2 (Кепке, Раддиш), 50:07 — 5:4. Сергачев — 2 (п.в., Пол), 59:05 — 6:4.
Вратари: Йоханссон — Скиннер (58:11 — 59:05).
Штраф: 17 — 15.
Броски: 24 (10+3+11) — 43 (20+8+15).
Наши: Кучеров (22.36/6/-1), Сергачев (23.01/1/+1) — -.
Тампа. Amalie Arena.
В матче, который долгое время складывался не в пользу «Тампы», главным действующим лицом снова стал ее лидер Никита Кучеров. Он чуть ли не в одиночку вытащил свою команду из непростой ситуации и привел к победе. «Болтс» представляли собой не самое веселое зрелище, нанеся за первые 40 минут всего 13 бросков в створ ворот «Эдмонтона». Оба гола в исполнении Кучерова не отличались фирменной для российского форварда высокой эстетикой. Он их заслужил своим рвением и желанием биться до конца в каждом эпизоде. Хотя не обошлось без везения. В обоих случаях ему на помощь пришли рикошеты от коньков защитника «Ойлерс» Маттиаса Экхольма. Долгое время только настойчивость и злость Кучерова не позволяли окончательно махнуть рукой на шансы хозяев взять очки в матче.
После смены главного тренера ситуация в «Эдмонтоне» постепенно стала налаживаться. Три победы подряд — это как минимум неплохо. Игра команды еще далека от идеала, но порядка и ответственности в действиях хоккеистов по сравнению с началом чемпионата стало заметно больше. Однако против «Тампы» на первый план вышли не признанные звезды, транжирившие один момент за другим, а постоянно критикуемые представители третьего и четвертого звеньев. Эти работяги забивают по большим праздникам и сегодня такой день настал. Джеймс Хэмблин забросил свою первую шайбу на уровне НХЛ, а ветеран Дерек Райан сделал дубль.
Когда защитник Эван Бушар ближе к середине третьего периода снова вывел «Эдмонтон» вперед, то показалось, что гости своего не упустят. Но тут в дело снова вписался Кучеров, в большинстве нарисовавший идеальный пас под неотразимый бросок для Стива Стэмкоса. Почти сразу проявились признаки старых болезней «Ойлерс». Команда не способна проводить ровно весь матч и действует с необъяснимыми перепадами. Еще одна пропущенная шайба, и новый тренер Крис Ноблок незамедлительно прибег к способу, который широко практиковался его предшественниками — стал выпускать Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля через смену. Несколько раз «Эдмонтон» был близок к спасению, но ничего не получилось. Лидеры матч провалили.
«Тампу» в ближайшее время ждет ожидаемая, но этого не менее приятная новость. В строй должен вернуться Андрей Василевский, который уже принимает участие в тренировочных занятиях. Ближайшие два домашних матча он гарантированно пропустит. Решение о том, когда вратарь будет готов сыграть, все заинтересованные стороны должны принять ориентировочно в среду. Появление Василевского стопроцентно вдохнет в его партнеров психологическую уверенность. С Юнасом Юханссоном в воротах далеко не уедешь. Швед на кураже выдал несколько хороших матчей в октябре, но потом предсказуемо сдулся. Три из четырех шайб, заброшенных «Ойлерс», почти целиком лежат на совести голкипера. Каждый из этих голов крепко прибивал «Тампу» психологически. Сразу стало понятно, с чем связана основная проблема «Молнии» на старте сезона. Когда за столько лет привык к прекрасным шедеврам, то быстро перестроиться и привыкнуть к проходной прозе тяжело даже большим звездам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|3
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|4
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|5
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|6
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|7
|Питтсбург
|16
|8
|8
|16
|8
|Коламбус
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|13
|3
|28
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
|10
|20
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|6 : 4
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 2
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|3 : 5
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|5 : 2
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 5 Б
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 2
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 3
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 6
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|3 : 4
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|5 : 1
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01