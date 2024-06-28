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Сегодня, 11:30

«Его лицо выглядело равнодушным». Новый медийный скандал с Кучеровым в НХЛ

Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Никита Кучеров во время интервью на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам сезона в НХЛ.
Фото Скриншот трансляции ESPN
Никита остался без двух призов MVP.

В НХЛ вручили индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата. Среди победителей не оказалось ни одного россиянина, хотя вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров были в числе номинантов. Чемпион НХЛ из «Пантерз» мог выиграть «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярки, а форвард «Лайтнинг» — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», которые вручаются MVP по версии журналистов и самих игроков соответственно. Кучеров даже стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата со 144 (44+100) очками. Что писали североамериканские СМИ о вручении призов?

The Hockey News: распределение голосов за Кучерова было большим

Нэйтан Маккиннон выиграл первый в своей карьере «Харт Трофи». В год, когда ряд звезд НХЛ показали, насколько они ценны для своих клубов, Маккиннон получил 137 первых мест в 194 бюллетенях от членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Сезон Маккиннона со 140 очками — пятый результат в НХЛ за последние 30 лет.

Распределение голосов за Кучерова от первого до пятого места было большим, и он не попал в топ-5 у трех журналистов, несмотря на выигрыш приза лучшему бомбардиру со 144 очками. У Кучерова на 50 баллов больше, чем у Брейдена Пойнта, который был вторым у «Лайтнинг» по этому показателю. У Маккиннона на 36 очков больше, чем у второго бомбардира «Колорадо» — Микко Рантанена.

Sportskeeda: рекордный сезон Кучерова не привел к наградам

Впечатляющий сезон Никиты Кучерова, который вывел «Тампу» в плей-офф, не привел к индивидуальному признанию на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе. Несмотря на рекордные 144 очка в карьере, он стал лишь финалистом «Хард Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Обе награды завоевал Нэйтан Маккинон из «Колорадо». Кучеров известен своими серьезностью и сосредоточенностью на льду. Его лицо выглядело явно равнодушным по ходу церемонии — особенно во время комедийных моментов.

Никита Кучеров. Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Yahoo Sports: ценность Кучерова для «Лайтнинг» неизмерима

Рекордный сезон Никиты Кучерова вывел «Лайтнинг» в плей-офф, но этого оказалось недостаточно, чтобы заработать один из двух самых ценных индивидуальных трофеев лиги. Форвард вошел в тройку финалистов «Хард Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Несмотря на звание лучшего бомбардира лиги с рекордным в карьере 144 очками, на церемонии вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе он не получил ни одной из этих наград.

Он забрал второй «Арт Росс Трофи», который достается лучшему бомбардиру сезона. Ценность Кучерова для «Лайтнинг» была неизмерима. Он помог команде удержаться на плаву, несмотря на некоторые трудности в начале сезона и отсутствие основного вратаря Андрея Василевского. В середине сезона «Тампа» рисковала пропустить плей-офф. Кучеров вывел ее туда, набрав 77 очков в 41 игре второй половине чемпионата.

Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Кучеров на церемонии попал в скандал

Во время церемонии нападающий «Тампы» попал в неприятную ситуацию. Один из ведущих шоу с пародийным русским акцентом задавал вопросы россиянину, на которые Кучеров отвечал достаточно сухо и безучастно:

— Как ты? Выглядишь не очень.

— Всё хорошо.

— Ты можешь завоевать второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня в офисе.

— Сколько энтузиазма! Какие мысли по поводу следующего сезона? Чего бы ты хотел достичь?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли.

Многих болельщиков возмутила скучная реакция Кучерова, который, по их мнению, мог бы быть намного активнее.

smith06: «Спортсмен номер один, с которым я бы хотел выпить пива, — это не Кучеров».

Cinquante19: «У Кучерова, похоже, меньше индивидуальности, чем у свинца».

Soshyman1: «У этого парня характер улитки».

Reignusoking: «Он всегда без настроения».

Никита Кучеров. Кучерова и Бобровского оставили без призов НХЛ. Справедливо?

При этом другие болельщики защищали нападающего в соцсетях и считали, что его лишили наград незаслуженно.

BoltsFanatix: «Только что сошел с семичасового перелета и стал свидетелем жуткого ограбления. Похоже, жертвой стал Кучеров».

PdxAdvPhoto: «Сегодня вечером Кучерова однозначно лишили «Харт Трофи».

Dj_mitchell94: «Я сидел здесь два часа, пытаясь понять, как 34 представителя СМИ подали бюллетени «Харт Трофи», в которых выше Кучерова было три или более игроков».

Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
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2 - 1
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Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
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5 - 2
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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2 - 3
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1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
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3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
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Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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