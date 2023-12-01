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Сегодня, 06:45

Вратарь «Питтсбурга» сделал этот день: сначала пытался сломать чужую клюшку о ворота, а потом забил гол!

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты «Питтсбурга» поздравляют вратаря Тристана Джарри с голом в ворота «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports
Тристан Джарри — герой матча с «Тампой».

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Голы: Стэмкос — 10 (Хедман, Кучеров), 9:06 — 1:0. Жанно — 5 (бол., Сергачев, Кучеров), 12:33 — 2:0. Кросби — 14 (Гюнцель), 28:53 — 2:1. О`Коннор — 2 (Малкин, Летанг), 39:24 — 2:2. Картер — 1 (Нието, Петтерссон), 42:49 — 2:3. Джерри — 1 (п.в.), 58:52 — 2:4.
Вратари: Василевский (58:41 — 58:52, 58:59) — Джерри.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 41 (17+7+17) — 29 (5+19+5).
Наши: Кучеров (24.10/8/-2), Сергачев (22.32/3/0) — Малкин (17.46/2/0).
1 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

После драфта расширения-2017, когда «Питтсбург» отдал «Вегасу» Марка-Андре Флери, сделав ставку на Мэтта Мюррея, именно вратарская позиция была самой проблемной в ростере «пингвинов». Сначала сам Мюррей не вывез роль первого вратаря в «Питтсбург» и, проиграв конкуренцию Тристану Джарри, уехал в «Оттаву». Потом начались вопросы уже к самому Джарри: за 3 года «Питтсбург» с ним не выиграл ни одной серии плей-офф.

В прошлом сезоне именно вратарская проблема была ключевой, когда обсуждалось, почему «пингвины» впервые в эпоху трио Кросби — Малкин — Летанг не попали в плей-офф. Ожидалось, что летом Джарри наконец уйдет, а новый генменеджер Кайл Дубас найдет на рынке топового кипера и закроет эту проблему.

Но произошло удивительное — Дубас подписал Джарри еще на 5 лет и выдал ему контракт с кэпхитом в 5,37 миллиона долларов. Какие только теории ни выдвигались по этому подписанию, вплоть до коррупционных. Но в этом сезоне Тристан пока убеждает, что Дубас все сделал правильно.

Поможет&nbsp;ли Кайл Дубас Евгению Малкину и&nbsp;Сидни Кросби завоевать еще один Кубок Стэнли? В «Питтсбург» пришел молодой менеджер. Возьмет ли Малкин свой четвертый кубок?

Очередной бенефис вратаря, который уже успел оформить 3 «сухаря», произошел в матче с «Тампой». С первых минут «Лайтнинг» доминировали над «Питтсбургом», и уже после первого периода вели со счетом 2:0 — двумя ассистами отличился Никита Кучеров.

Такой результат — огромная заслуга Джарри. По-хорошему, «Тампа» могла в первые 20 минут уже заканчивать матч. В первом периоде Тристан подарил зрителям шикарный хайлайт: во время потасовки украл клюшку у Брендона Хейгла и попытался сломать ее о свою штангу.

В перерыве Майк Салливан все-таки смог разбудить свою команду, и «Питтсбург» запустил процесс камбэка. Сначала Никита Кучеров создал за одну смену несколько стопроцентных моментов для своих партнеров, а затем на синей линии подарил шайбу сопернику. Контратака закончилась голом Сидни Кросби, который вошел в топ-25 снайперов за всю историю НХЛ.

На последней минуте второго периода «Питтсбург» сравнял счет: Евгений Малкин выдержал гениальную паузу и выдал шайбу на крюк Дрю О'Коннору, для которого этот матч стал сотым в НХЛ. Отличный подарок от Джино к юбилею.

Окончательно камбэк был оформлен в начале заключительного отрезка — Джефф Картер забросил первую шайбу в сезоне. На это у ветерана ушло 16 матчей. Но этот гол, хоть он и стал победным, не стал главным в этой игре.

Джон Купер вновь очень рано сменил вратаря на шестого полевого — почти за три минуты до конца матча. Первая попытка у спецбригады «Тампы» ничем не увенчалась — «Питтсбург» убежал в контратаку и Джейк Генцел упустил шанс забить четвертый гол, попав в офсайд.

Следующую минуту команды провели при игре 5 на 5, а ударное звено «Лайтнинг» набиралось сил перед заключительным штурмом. За 74 секунды до конца Василевский вновь покинул ворота, и «Тампа» устремилась в зону «Пингвинз».

Однако уже на синей Антони Сирелли не смог принять шайбу, она прикатилась на крюк к Джарри, и Тристан отправил ее в пустые ворота «Тампы». Это первый гол вратаря в истории «Питтсбурга», но не первый для Джарри в карьере — в 2018-м году он забивал в АХЛ.

До Гретцки — 893 гола.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Тристан Джарри
2
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5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
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6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
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