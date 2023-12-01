Вратарь «Питтсбурга» сделал этот день: сначала пытался сломать чужую клюшку о ворота, а потом забил гол!
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Голы: Стэмкос — 10 (Хедман, Кучеров), 9:06 — 1:0. Жанно — 5 (бол., Сергачев, Кучеров), 12:33 — 2:0. Кросби — 14 (Гюнцель), 28:53 — 2:1. О`Коннор — 2 (Малкин, Летанг), 39:24 — 2:2. Картер — 1 (Нието, Петтерссон), 42:49 — 2:3. Джерри — 1 (п.в.), 58:52 — 2:4.
Вратари: Василевский (58:41 — 58:52, 58:59) — Джерри.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 41 (17+7+17) — 29 (5+19+5).
Наши: Кучеров (24.10/8/-2), Сергачев (22.32/3/0) — Малкин (17.46/2/0).
1 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
После драфта расширения-2017, когда «Питтсбург» отдал «Вегасу» Марка-Андре Флери, сделав ставку на Мэтта Мюррея, именно вратарская позиция была самой проблемной в ростере «пингвинов». Сначала сам Мюррей не вывез роль первого вратаря в «Питтсбург» и, проиграв конкуренцию Тристану Джарри, уехал в «Оттаву». Потом начались вопросы уже к самому Джарри: за 3 года «Питтсбург» с ним не выиграл ни одной серии плей-офф.
В прошлом сезоне именно вратарская проблема была ключевой, когда обсуждалось, почему «пингвины» впервые в эпоху трио Кросби — Малкин — Летанг не попали в плей-офф. Ожидалось, что летом Джарри наконец уйдет, а новый генменеджер Кайл Дубас найдет на рынке топового кипера и закроет эту проблему.
Но произошло удивительное — Дубас подписал Джарри еще на 5 лет и выдал ему контракт с кэпхитом в 5,37 миллиона долларов. Какие только теории ни выдвигались по этому подписанию, вплоть до коррупционных. Но в этом сезоне Тристан пока убеждает, что Дубас все сделал правильно.
Очередной бенефис вратаря, который уже успел оформить 3 «сухаря», произошел в матче с «Тампой». С первых минут «Лайтнинг» доминировали над «Питтсбургом», и уже после первого периода вели со счетом 2:0 — двумя ассистами отличился Никита Кучеров.
Такой результат — огромная заслуга Джарри. По-хорошему, «Тампа» могла в первые 20 минут уже заканчивать матч. В первом периоде Тристан подарил зрителям шикарный хайлайт: во время потасовки украл клюшку у Брендона Хейгла и попытался сломать ее о свою штангу.
В перерыве Майк Салливан все-таки смог разбудить свою команду, и «Питтсбург» запустил процесс камбэка. Сначала Никита Кучеров создал за одну смену несколько стопроцентных моментов для своих партнеров, а затем на синей линии подарил шайбу сопернику. Контратака закончилась голом Сидни Кросби, который вошел в топ-25 снайперов за всю историю НХЛ.
На последней минуте второго периода «Питтсбург» сравнял счет: Евгений Малкин выдержал гениальную паузу и выдал шайбу на крюк Дрю О'Коннору, для которого этот матч стал сотым в НХЛ. Отличный подарок от Джино к юбилею.
Окончательно камбэк был оформлен в начале заключительного отрезка — Джефф Картер забросил первую шайбу в сезоне. На это у ветерана ушло 16 матчей. Но этот гол, хоть он и стал победным, не стал главным в этой игре.
Джон Купер вновь очень рано сменил вратаря на шестого полевого — почти за три минуты до конца матча. Первая попытка у спецбригады «Тампы» ничем не увенчалась — «Питтсбург» убежал в контратаку и Джейк Генцел упустил шанс забить четвертый гол, попав в офсайд.
Следующую минуту команды провели при игре 5 на 5, а ударное звено «Лайтнинг» набиралось сил перед заключительным штурмом. За 74 секунды до конца Василевский вновь покинул ворота, и «Тампа» устремилась в зону «Пингвинз».
Однако уже на синей Антони Сирелли не смог принять шайбу, она прикатилась на крюк к Джарри, и Тристан отправил ее в пустые ворота «Тампы». Это первый гол вратаря в истории «Питтсбурга», но не первый для Джарри в карьере — в 2018-м году он забивал в АХЛ.
До Гретцки — 893 гола.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97