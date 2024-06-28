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Сегодня, 04:50

Кучерова и Бобровского оставили без призов НХЛ. Справедливо?

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград НХЛ сезона-2023/24.

Харт Мемориал Трофи — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

«Харт» присуждается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. Журналисты, определяющие победителя в этой номинации, посчитали, что именно Маккиннон заслуживает этой награды. Никита Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата — занял лишь второе место, отстав от канадца на 370 очков и получив значительно меньше первых мест в голосовании. Замкнул тройку Коннор Макдэвид. Из россиян голоса также есть у Артемия Панарина — он занял высокое пятое место.

Последним нашим хоккеистом, выигравшим «Харт», был сам Кучеров в сезоне-2018/19. После этого, к слову, награду получали только центральные нападающие.

Тед Линдсей Эворд — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

Этот приз вручается самому ценному хоккеисту регулярки по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. В результатах никакого сюрприза: с 2019 года победителем «Харта» и «Линдсея» стабильно становится один и тот же человек. Но опять же обидно за Кучерова, который этой регуляркой точно заслужил хотя бы одну награду, помимо приза лучшему бомбардиру. В тройке лучших в этой номинации вместо Макдэвида был Остон Мэттьюс.

Везина Трофи — Коннор Хеллибак («Виннипег»)

«Везина» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата (плей-офф, как и в других призах, значения не имеет). Финалистами, помимо Хеллибака, были Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Сергей Бобровский из «Флориды».

С победителем все было ясно еще при объявлении номинантов. В итоге 31 генеральный менеджер лиги проголосовал за вратаря «Виннипега», еще один отдал голос за Бобровского. За третью «Везину» в карьере россиянин поборется в следующем сезоне. Помимо Бобровского, голоса получили Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

Норрис Трофи — Куинн Хьюз («Ванкувер»)

«Норрис» вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата. Единственная номинация из тех, результаты которых объявлялись сегодня, где россиян не оказалось даже в топ-15.

Награду Хьюз забрал без борьбы: 1864 очка у него против 1207 у Романа Йоси, ставшего вторым. Замкнул топ-3 Кэйл Макар с 893 баллами. Для Хьюза этот «Норрис» стал первым в карьере.

Колдер Трофи — Коннор Бедард («Чикаго»)

«Колдер» — приз лучшему новичку сезона. С обладателем этой награды, кажется, все было понятно еще прошлой осенью. Однако из-за травмы Бедард пропустил часть регулярки, и почти четверть респондентов поставила на первое место не некствана из «Чикаго», а защитника «Миннесоты» Брока Фабера. Итоговый результат таков: 1808 против 1464 очков в пользу Бедарда.

В топ-15 попали попали сразу трое россиян: Петр Кочетков (405 очков, 4 место), Дмитрий Воронков (4 очка, 11 место), Павел Минтюков (1 очко, 14 место).

Победители других номинаций, объявленные ранее:

Конн Смайт Трофи (самый ценный игрок плей-офф) — Коннор Макдэвид (Эдмонтон)

Арт Росс Трофи (лучший бомбардир регулярного чемпионата) — Никита Кучеров (Тампа-Бэй)

Морис Ришар Трофи (лучший снайпер регулярного чемпионата) — Остон Мэттьюс (Торонто)

Уильям Дженнингс Трофи (вратари команды с наименьшим числом пропущенных голов в регулярном чемпионате — минимум 25 матчей) — Коннор Хеллибак (Виннипег)

Джек Адамс Эворд (лучший тренер) — Рик Токкет (Ванкувер)

Джим Грегори Эворд (лучший генменджер) — Джим Нил (Даллас)

Селке Трофи (лучший нападающий оборонительного плана) — Александр Барков (Флорида)

Леди Бинг Трофи (образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) — Джейкоб Славин (Каролина)

Билл Мастертон Трофи (высокое спортивное мастерство и верность хоккею) — Коннор Ингрэм (Аризона)

Кинг Клэнси Трофи (лидерские качества на льду и вне его и активное участие в общественной жизни) — Андерс Ли (Айлендерс)

Марк Мессье Эворд (лидерские качества на льду и вне его) — Джейкоб Труба (Рейнджерс)

Игорь Шестеркин
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
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1 - 3
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
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2 - 6
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2 - 3
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1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
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4 - 3
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1 - 4
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3 - 5
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
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Даллас - Вегас
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Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
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Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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