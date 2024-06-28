Кучерова и Бобровского оставили без призов НХЛ. Справедливо?
Харт Мемориал Трофи — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
«Харт» присуждается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярке. Журналисты, определяющие победителя в этой номинации, посчитали, что именно Маккиннон заслуживает этой награды. Никита Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата — занял лишь второе место, отстав от канадца на 370 очков и получив значительно меньше первых мест в голосовании. Замкнул тройку Коннор Макдэвид. Из россиян голоса также есть у Артемия Панарина — он занял высокое пятое место.
Последним нашим хоккеистом, выигравшим «Харт», был сам Кучеров в сезоне-2018/19. После этого, к слову, награду получали только центральные нападающие.
Тед Линдсей Эворд — Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
Этот приз вручается самому ценному хоккеисту регулярки по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. В результатах никакого сюрприза: с 2019 года победителем «Харта» и «Линдсея» стабильно становится один и тот же человек. Но опять же обидно за Кучерова, который этой регуляркой точно заслужил хотя бы одну награду, помимо приза лучшему бомбардиру. В тройке лучших в этой номинации вместо Макдэвида был Остон Мэттьюс.
Везина Трофи — Коннор Хеллибак («Виннипег»)
«Везина» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата (плей-офф, как и в других призах, значения не имеет). Финалистами, помимо Хеллибака, были Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Сергей Бобровский из «Флориды».
С победителем все было ясно еще при объявлении номинантов. В итоге 31 генеральный менеджер лиги проголосовал за вратаря «Виннипега», еще один отдал голос за Бобровского. За третью «Везину» в карьере россиянин поборется в следующем сезоне. Помимо Бобровского, голоса получили Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.
Норрис Трофи — Куинн Хьюз («Ванкувер»)
«Норрис» вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата. Единственная номинация из тех, результаты которых объявлялись сегодня, где россиян не оказалось даже в топ-15.
Награду Хьюз забрал без борьбы: 1864 очка у него против 1207 у Романа Йоси, ставшего вторым. Замкнул топ-3 Кэйл Макар с 893 баллами. Для Хьюза этот «Норрис» стал первым в карьере.
Колдер Трофи — Коннор Бедард («Чикаго»)
«Колдер» — приз лучшему новичку сезона. С обладателем этой награды, кажется, все было понятно еще прошлой осенью. Однако из-за травмы Бедард пропустил часть регулярки, и почти четверть респондентов поставила на первое место не некствана из «Чикаго», а защитника «Миннесоты» Брока Фабера. Итоговый результат таков: 1808 против 1464 очков в пользу Бедарда.
В топ-15 попали попали сразу трое россиян: Петр Кочетков (405 очков, 4-е место), Дмитрий Воронков (4 очка, 11-е место), Павел Минтюков (1 очко, 14-е место).
Победители других номинаций, объявленные ранее:
Конн Смайт Трофи (самый ценный игрок плей-офф) — Коннор Макдэвид (Эдмонтон)
Арт Росс Трофи (лучший бомбардир регулярного чемпионата) — Никита Кучеров (Тампа-Бэй)
Морис Ришар Трофи (лучший снайпер регулярного чемпионата) — Остон Мэттьюс (Торонто)
Уильям Дженнингс Трофи (вратари команды с наименьшим числом пропущенных голов в регулярном чемпионате — минимум 25 матчей) — Коннор Хеллибак (Виннипег)
Джек Адамс Эворд (лучший тренер) — Рик Токкет (Ванкувер)
Джим Грегори Эворд (лучший генменджер) — Джим Нил (Даллас)
Селке Трофи (лучший нападающий оборонительного плана) — Александр Барков (Флорида)
Леди Бинг Трофи (образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения) — Джейкоб Славин (Каролина)
Билл Мастертон Трофи (высокое спортивное мастерство и верность хоккею) — Коннор Ингрэм (Аризона)
Кинг Клэнси Трофи (лидерские качества на льду и вне его и активное участие в общественной жизни) — Андерс Ли (Айлендерс)
Марк Мессье Эворд (лидерские качества на льду и вне его) — Джейкоб Труба (Рейнджерс)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1