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Десять лет назад Кучеров дебютировал в НХЛ. Сколько очков он набрал за это время?

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Никита стал настоящей легендой «Тампы».

25 ноября 2023 года в десятую годовщину своего первого матча в НХЛ Никита Кучеров набрал шесть очков в гостевой встрече с «Каролиной» (8:2). Форвард «Тампы-Бэй» дважды забил сам и четыре раза ассистировал партнерам. Никита стал всего вторым в истории российском хоккеистом, которому удалось принять участие более чем в пяти результативных атаках. Рекорд более 30 лет принадлежит Сергею Макарову, который в феврале 1990 года набрал 7 (2+5) очков во встрече «Калгари» с «Эдмонтоном» (10:4).

Кучеров вышел на третье место среди российских игроков по числу матчей с пятью и более очками (пять). Больше сверхрезультативных игр в активе у Евгения Малкина (восемь) и Александра Могильного (семь).

Российский нападающий повторил рекорд «Тампы-Бэй», который держался с ноября 1992 года. Тогда канадец Дуг Кроссман принял участие во всех шести голевых атаках на ворота «Айлендерс», записав себе в актив три шайбы и три передачи. Брэйден Пойнт во второй раз выбил пятерку, повторив достижение Мартена Сен-Луи, у Венсана Лекавалье три встречи с пятью баллами.

За последние пять сезонов более пяти очков набирали девять человек. По два раза это удавалось Тэйджу Томпсону из «Баффало» и Мике Зибанежаду из «Рейнджерс». Причем два суперматча нью-йоркского шведа разделили всего восемь дней. Рекорд последних лет принадлежит Нику Шмольцу. В марте прошлого года форвард «Аризоны» отметился в семи успешных атаках на ворота «Оттавы».

За 10 лет в НХЛ Кучеров набрал 764 (291+743) очка. Это шестой результат среди всех игроков на этом отрезке времени. Более результативно десятилетие провели канадцы Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, американец Патрик Кейн и немец Леон Драйзайтль. Причем Драйзайтля и Маккиннона при сохранении нынешнего темпа Никита может обойти уже в ближайшее время. Да и не нашедшему пока команды Кейну скоро тоже придется подвинуться.

В одном из голов Кучерова передачей поучаствовал его соотечественник Михаил Сергачев. Для уроженца Нижнекамска это очко оказалось 253-м в форме «молний» в регулярных чемпионатах. Михаил сравнялся с Дэном Бойлом в списке самых результативных защитников команды. Результативнее выступает только легенда «Тампы» Виктор Хедман. Во встрече с «Каролиной» он довел бомбардирский счет до 674 баллов.

Усилия Кучерова привели еще и к антирекорду НХЛ. Все восемь шайб (да еще и с 14 бросков) пропустил финский голкипер «Каролины» Антти Раанта, проведший полный матч. Ни разу в истории вратарь не завершал игру с менее чем 50-процентным коэффициентом надежности. Ровно половину бросков в 1991 году отбил Джефф Хэкетт из «Айлендерс».

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Знакомьтесь: Никита Кучеров, инопланетянин
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 18 14 4 29
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 19 11 8 22
4 Айлендерс 19 8 11 21
5 Филадельфия 20 10 10 21
6 Питтсбург 19 9 10 18
7 Нью-Джерси 18 8 10 17
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 14 5 31
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 21 10 11 25
4 Торонто 18 10 8 23
5 Детройт 19 10 9 23
6 Баффало 20 9 11 20
7 Монреаль 20 9 11 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 18 5 13 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Ванкувер 21 14 7 29
3 Лос-Анджелес 18 12 6 27
4 Сиэтл 22 8 14 21
5 Калгари 20 8 12 19
6 Анахайм 20 9 11 18
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Оттава – Айлендерс
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Каролина – Тампа-Бэй
 2 : 8
25.11 04:00
Флорида – Виннипег
 0 : 3
25.11 04:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
25.11 04:30
Даллас – Калгари
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Куинн Хьюз

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Кайл Коннор

Кайл Коннор

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