Десять лет назад Кучеров дебютировал в НХЛ. Сколько очков он набрал за это время?

Никита стал настоящей легендой «Тампы».

25 ноября 2023 года в десятую годовщину своего первого матча в НХЛ Никита Кучеров набрал шесть очков в гостевой встрече с «Каролиной» (8:2). Форвард «Тампы-Бэй» дважды забил сам и четыре раза ассистировал партнерам. Никита стал всего вторым в истории российском хоккеистом, которому удалось принять участие более чем в пяти результативных атаках. Рекорд более 30 лет принадлежит Сергею Макарову, который в феврале 1990 года набрал 7 (2+5) очков во встрече «Калгари» с «Эдмонтоном» (10:4).

Кучеров вышел на третье место среди российских игроков по числу матчей с пятью и более очками (пять). Больше сверхрезультативных игр в активе у Евгения Малкина (восемь) и Александра Могильного (семь).

Российский нападающий повторил рекорд «Тампы-Бэй», который держался с ноября 1992 года. Тогда канадец Дуг Кроссман принял участие во всех шести голевых атаках на ворота «Айлендерс», записав себе в актив три шайбы и три передачи. Брэйден Пойнт во второй раз выбил пятерку, повторив достижение Мартена Сен-Луи, у Венсана Лекавалье три встречи с пятью баллами.

За последние пять сезонов более пяти очков набирали девять человек. По два раза это удавалось Тэйджу Томпсону из «Баффало» и Мике Зибанежаду из «Рейнджерс». Причем два суперматча нью-йоркского шведа разделили всего восемь дней. Рекорд последних лет принадлежит Нику Шмольцу. В марте прошлого года форвард «Аризоны» отметился в семи успешных атаках на ворота «Оттавы».

За 10 лет в НХЛ Кучеров набрал 764 (291+743) очка. Это шестой результат среди всех игроков на этом отрезке времени. Более результативно десятилетие провели канадцы Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, американец Патрик Кейн и немец Леон Драйзайтль. Причем Драйзайтля и Маккиннона при сохранении нынешнего темпа Никита может обойти уже в ближайшее время. Да и не нашедшему пока команды Кейну скоро тоже придется подвинуться.

В одном из голов Кучерова передачей поучаствовал его соотечественник Михаил Сергачев. Для уроженца Нижнекамска это очко оказалось 253-м в форме «молний» в регулярных чемпионатах. Михаил сравнялся с Дэном Бойлом в списке самых результативных защитников команды. Результативнее выступает только легенда «Тампы» Виктор Хедман. Во встрече с «Каролиной» он довел бомбардирский счет до 674 баллов.

Усилия Кучерова привели еще и к антирекорду НХЛ. Все восемь шайб (да еще и с 14 бросков) пропустил финский голкипер «Каролины» Антти Раанта, проведший полный матч. Ни разу в истории вратарь не завершал игру с менее чем 50-процентным коэффициентом надежности. Ровно половину бросков в 1991 году отбил Джефф Хэкетт из «Айлендерс».