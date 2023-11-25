Десять лет назад Кучеров дебютировал в НХЛ. Сколько очков он набрал за это время?
25 ноября 2023 года в десятую годовщину своего первого матча в НХЛ Никита Кучеров набрал шесть очков в гостевой встрече с «Каролиной» (8:2). Форвард «Тампы-Бэй» дважды забил сам и четыре раза ассистировал партнерам. Никита стал всего вторым в истории российском хоккеистом, которому удалось принять участие более чем в пяти результативных атаках. Рекорд более 30 лет принадлежит Сергею Макарову, который в феврале 1990 года набрал 7 (2+5) очков во встрече «Калгари» с «Эдмонтоном» (10:4).
Кучеров вышел на третье место среди российских игроков по числу матчей с пятью и более очками (пять). Больше сверхрезультативных игр в активе у Евгения Малкина (восемь) и Александра Могильного (семь).
Российский нападающий повторил рекорд «Тампы-Бэй», который держался с ноября 1992 года. Тогда канадец Дуг Кроссман принял участие во всех шести голевых атаках на ворота «Айлендерс», записав себе в актив три шайбы и три передачи. Брэйден Пойнт во второй раз выбил пятерку, повторив достижение Мартена Сен-Луи, у Венсана Лекавалье три встречи с пятью баллами.
За последние пять сезонов более пяти очков набирали девять человек. По два раза это удавалось Тэйджу Томпсону из «Баффало» и Мике Зибанежаду из «Рейнджерс». Причем два суперматча нью-йоркского шведа разделили всего восемь дней. Рекорд последних лет принадлежит Нику Шмольцу. В марте прошлого года форвард «Аризоны» отметился в семи успешных атаках на ворота «Оттавы».
За 10 лет в НХЛ Кучеров набрал 764 (291+743) очка. Это шестой результат среди всех игроков на этом отрезке времени. Более результативно десятилетие провели канадцы Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Натан Маккиннон, американец Патрик Кейн и немец Леон Драйзайтль. Причем Драйзайтля и Маккиннона при сохранении нынешнего темпа Никита может обойти уже в ближайшее время. Да и не нашедшему пока команды Кейну скоро тоже придется подвинуться.
В одном из голов Кучерова передачей поучаствовал его соотечественник Михаил Сергачев. Для уроженца Нижнекамска это очко оказалось 253-м в форме «молний» в регулярных чемпионатах. Михаил сравнялся с Дэном Бойлом в списке самых результативных защитников команды. Результативнее выступает только легенда «Тампы» Виктор Хедман. Во встрече с «Каролиной» он довел бомбардирский счет до 674 баллов.
Усилия Кучерова привели еще и к антирекорду НХЛ. Все восемь шайб (да еще и с 14 бросков) пропустил финский голкипер «Каролины» Антти Раанта, проведший полный матч. Ни разу в истории вратарь не завершал игру с менее чем 50-процентным коэффициентом надежности. Ровно половину бросков в 1991 году отбил Джефф Хэкетт из «Айлендерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|21
|14
|7
|29
|3
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|1 : 5
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|21
|32
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|21
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7