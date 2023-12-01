Кучеров — лучший российский хоккеист ноября в НХЛ! Никита идет за своим вторым «Арт Росс»

28 очков в 14 матчах — это не шутки!

«СЭ» подводит промежуточные итоги спецпроекта, в котором журналисты отдела хоккея вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI.

Нынешняя «Тампа» уже вряд ли походит на ту монструозную машину, которая взяла два Кубка Стэнли подряд. Чемпионское окно «Лайтнинг» закрывается, если не сказать закрылось совсем. У Джона Купера уже нет той глубины, что была пару лет назад. Неизменно лишь одно — Никита Кучеров в полном порядке и практически не дает поводов для критики, оставаясь вожаком «Молний».

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Для команды, идущей сейчас на пятом месте в Атлантическом дивизионе и пока попадающей в плей-офф через зону wild card, ноябрь нельзя назвать удачным — в нем «Болтс» чаще проигрывали, чем выигрывали, и порой выглядели крайне беззубо даже против соперников вроде «Чикаго», «Коламбуса» и «Аризоны». А вот ее российский лидер провел минувший месяц по-настоящему здорово и укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

Кучеров отыграл все четыре недели невероятно стабильно, оставшись без очков лишь в проигранном всухую матче с «Сент-Луисом» (0:5). При этом Никита сумел покорить сразу пару значимых достижений. Во встрече с «Каролиной» (8:2) он повторил клубный рекорд Дуга Кроссмэна и стал вторым россиянином в НХЛ после Сергея Макарова, который сумел набрать шесть очков в одной игре. А в самом конце ноября сделал свой очередной ассист, сравнялся по количеству голевых передач с Игорем Ларионовым (475) и вошел в топ-10 среди соотечественников по этому показателю. Но главное — он не забывал радовать нас такими шедеврами, как пас на спасительный гол Стивена Стэмкоса в матче с «Бостоном».

Однако гонится 86-й номер «Тампы» не только за «Арт Росс», но и за «Морис Ришар». Прямо сейчас он делит с Сэмом Райнхартом второе место в списке лучших снайперов, отставая от Брока Бесера всего на две шайбы. Взять сразу два трофея по итогам сезона нападающему, который лишь два раза в карьере забросил больше 40 шайб за регулярку, будет архисложно даже при его нынешней нацеленности на бросок. Зато при текущей результативности он точно сможет пободаться с Артемием Панариным и другими звездами за звание MVP чемпионата и «Харт Трофи», который уже выигрывал в 2019-м.

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