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Макдэвид гонится за Кучеровым! Канадская суперзвезда вернулась после травмы и разрывает НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид набрал 5 очков в матче с «Анахаймом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
В «Эдмонтоне» создали зону комфорта для Коннора.

За столько лет на виду Коннор Макдэвид ни разу не попадал в хоккейные скандалы и создал себе репутацию кристально чистой звезды. Но было бы наивно полагать, что в своем нынешнем статусе и весе форвард не влияет на глобальные закулисные процессы в «Эдмонтоне». Как и Кросби, он способен выбивать контракты пожирнее для своих любимых партнеров, влиять на их судьбу в команде и назначать/увольнять тренеров. Вы ведь помните, что Сид летом 2022-го своим недовольством заметно ускорил подписание нового соглашения «Питтсбурга» с Евгением Малкиным? Вот и Коннор в 2021-м оказал значительное давление на Кена Холланда при подписании абсолютно неадекватной 8-летней сделки на 74 миллиона долларов с его лучшим другом Дарнеллом Нерсом.

Коннор Макдэвид. Лучший игрок мира сплавил главного тренера? На его место пришел человек, работавший с Макдэвидом в юности

Назначение вместо уволенного Джея Вудкрофта, при котором 97-й номер словил ужасную восьмиматчевую серию без голов, вряд ли заслужившего повышение из АХЛ 45-летнего Криса Кноблауха выглядит как решение, принятое лично Макдэвидом. Пусть и за формальной подписью генменеджера. Тренер, который выводил его на драфт НХЛ через юниорскую лигу Онтарио и никак не ограничивал развитие в «Эри Оттерс», чрезвычайно удобен ему. Но точно ли появление неопытного коуча, никогда не работавшего в НХЛ даже помощником — благо для всей команды?

Коннор Макдэвид (справа).
Фото USA Today Sports

Все это намекает на то, что в голове Холланда и остального руководства «Эдмонтона» дзен и психическое равновесие Макдэвида — базис, а все остальное — надстройка, которая не должна мешать творить лучшему игроку на планете. «Ойлерз» будто нарочито подчеркивают — мы живем по марвеловскому принципу «у вас есть армия, а у нас есть Халк». Целесообразно это или нет — вопрос второй. Главное — сменой человека на тренерском мостике им удалось вывести своего вожака из ноябрьской хандры, на которую наслоилось повреждение.

В сегодняшней встрече с «Анахаймом» он не только провел девятый матч в карьере с 5 (1+4) набранными очками и обошел по этому показателю Евгения Малкина среди действующих игроков лиги, но и вернул нам того Коннора, которого мы привыкли видеть — голодного до шайбы, неуловимого и доминирующего почти в каждой смене.

И симптоматично, что вместе со своим лидером, который отметился четырьмя голевыми передачами в предыдущей игре с «Вашингтоном», из пике начала выходить вся команда, добывшая минувшей ночью вторую победу подряд. Само собой, наличие горящего Макдэвида — не гарантия стопроцентных двух очков в конкретно взятом матче. Однако способны ли «Нефтяники» побеждать в те дни, когда канадский Next One уходит в тень?

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Набрав сразу 12 очков за одну неделю, Макдэвид на данный момент отстает в гонке за «Арт Росс» от ее лидера Никиты Кучерова на 10 баллов, сыграв на два матча меньше. Обойти поймавшего волну россиянина в нынешней форме канадцу более чем реально. Особенно — если вернуться на свой прошлогодний график 1,87 очка за игру. Вопрос в том, как долго продлится его медовый месяц с Кноблаухом и будут ли «Нефтяники», отстающие от зоны плей-офф на шесть баллов, конкурентоспособны против команд уровнем выше перестроечного «Анахайма».

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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