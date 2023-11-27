Макдэвид гонится за Кучеровым! Канадская суперзвезда вернулась после травмы и разрывает НХЛ
За столько лет на виду Коннор Макдэвид ни разу не попадал в хоккейные скандалы и создал себе репутацию кристально чистой звезды. Но было бы наивно полагать, что в своем нынешнем статусе и весе форвард не влияет на глобальные закулисные процессы в «Эдмонтоне». Как и Кросби, он способен выбивать контракты пожирнее для своих любимых партнеров, влиять на их судьбу в команде и назначать/увольнять тренеров. Вы ведь помните, что Сид летом 2022-го своим недовольством заметно ускорил подписание нового соглашения «Питтсбурга» с Евгением Малкиным? Вот и Коннор в 2021-м оказал значительное давление на Кена Холланда при подписании абсолютно неадекватной 8-летней сделки на 74 миллиона долларов с его лучшим другом Дарнеллом Нерсом.
Назначение вместо уволенного Джея Вудкрофта, при котором 97-й номер словил ужасную восьмиматчевую серию без голов, вряд ли заслужившего повышение из АХЛ 45-летнего Криса Кноблауха выглядит как решение, принятое лично Макдэвидом. Пусть и за формальной подписью генменеджера. Тренер, который выводил его на драфт НХЛ через юниорскую лигу Онтарио и никак не ограничивал развитие в «Эри Оттерс», чрезвычайно удобен ему. Но точно ли появление неопытного коуча, никогда не работавшего в НХЛ даже помощником — благо для всей команды?
Все это намекает на то, что в голове Холланда и остального руководства «Эдмонтона» дзен и психическое равновесие Макдэвида — базис, а все остальное — надстройка, которая не должна мешать творить лучшему игроку на планете. «Ойлерз» будто нарочито подчеркивают — мы живем по марвеловскому принципу «у вас есть армия, а у нас есть Халк». Целесообразно это или нет — вопрос второй. Главное — сменой человека на тренерском мостике им удалось вывести своего вожака из ноябрьской хандры, на которую наслоилось повреждение.
В сегодняшней встрече с «Анахаймом» он не только провел девятый матч в карьере с 5 (1+4) набранными очками и обошел по этому показателю Евгения Малкина среди действующих игроков лиги, но и вернул нам того Коннора, которого мы привыкли видеть — голодного до шайбы, неуловимого и доминирующего почти в каждой смене.
И симптоматично, что вместе со своим лидером, который отметился четырьмя голевыми передачами в предыдущей игре с «Вашингтоном», из пике начала выходить вся команда, добывшая минувшей ночью вторую победу подряд. Само собой, наличие горящего Макдэвида — не гарантия стопроцентных двух очков в конкретно взятом матче. Однако способны ли «Нефтяники» побеждать в те дни, когда канадский Next One уходит в тень?
Набрав сразу 12 очков за одну неделю, Макдэвид на данный момент отстает в гонке за «Арт Росс» от ее лидера Никиты Кучерова на 10 баллов, сыграв на два матча меньше. Обойти поймавшего волну россиянина в нынешней форме канадцу более чем реально. Особенно — если вернуться на свой прошлогодний график 1,87 очка за игру. Вопрос в том, как долго продлится его медовый месяц с Кноблаухом и будут ли «Нефтяники», отстающие от зоны плей-офф на шесть баллов, конкурентоспособны против команд уровнем выше перестроечного «Анахайма».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|22
|6
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|21
|9
|12
|20
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|28
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|21
|8
|13
|19
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|27.11
|01:00
|
Каролина – Коламбус
|3 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|3 : 2
|27.11
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|8 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|20
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98