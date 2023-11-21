Кучеров спас «Тампу» суперпасом, а Панарин все-таки не дотянул до рекорда

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 5:4 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Жанно — 4 (Мотт, Эйссимонт), 6:39 — 1:0. Заха — 7 (Пастрняк, Маршан), 9:55 — 1:1. Пол — 8 (бол., Сергачев, Стэмкос), 39:30 — 2:1. Пастрняк — 12 (Лорей, Макэвой), 46:26 — 2:2. Бишер — 2 (Хейнен), 47:47 — 2:3. Уотсон — 1 (Чирелли, Пербикс), 48:44 — 3:3. Койл — 6 (ван Римсдайк), 56:09 — 3:4. Стэмкос — 7 (Кучеров, Хагель), 59:55 — 4:4. Хагель — 9, 61:19 — 5:4.

Вратари: Йоханссон (57:40 — 59:55) — Суэймен.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 46 (19+12+14+1) — 26 (12+10+4+0).

Наши: Кучеров (22.08/7/0), Сергачев (23.28/1/-2) — -.

21 ноября. Тампа. Amalie Arena.

К принципиальному матчу с «Бостоном» «Тампа» сумела прийти в себя после неудачной серии, в ходе которой трижды проиграла подряд, в том числе дважды — не забросив ни разу. Особенно яркой получилась игра против «Эдмонтона» (6:4), в которой солировал российский нападающий Никита Кучеров — на его счету 3 (2+1) очка, и он полностью затмил в том матче Коннора Макдэвида. Сегодня Кучеров не был настолько заметен, но в самый решающий момент проявил свое мастерство и спас команду.

Тем не менее, началось все достаточно прозаично — с провала «Бостона» в обороне, которым воспользовался Тайлер Жанно.

«Бостон» ответил голом поярче. Михаил Сергачев ошибся в своей зоне, шайбой завладел Давид Пастрняк, который эффектно усадил вратаря соперника Йоханссона и отпасовал на Заху, которому оставалось только поразить пустой угол.

Уверенности шведскому сменщику Андрея Василевского, конечно, не хватает, что показал третий период. И если бросок Пастрняка в «девятку» вряд ли отразил бы любой вратарь, то в моменте с голом Бичера претензии к Йоханссону наверняка есть.

«Тампа» сравняла счет после первого гола в сезоне Остина Уотсона, но вскоре снова пропустила. Правда, отчаиваться всегда рано, когда у тебя в составе есть такие парни, как Кучеров и Стэмкос. Российский нападающий с неудобной из самого угла площадки выдал идеальную по точности передачу на партнера, а уж бросить Стив всегда мог точно.

А в овертайме на себя роль лидеров взяли Хедман и Хэгел: шведский защитник отлично поймал соперника на смене, а форвард уверенно реализовал свой момент.

Спаситель Тренин

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Кольяно — 3 (мен., Ничушкин, Макар), 14:00 — 0:1. Форсберг — 8 (Гласс, Томасино), 19:42 — 1:1. Лозон — 1 (Нюквист, О`Райлли), 23:56 — 2:1. Тэйвз — 3 (Маккиннон, Макар), 28:55 — 2:2. Ничушкин — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 33:33 — 2:3. Форсберг — 9 (Сиссонс), 59:22 — 3:3. Тренин — 2 (Смит), 59:38 — 4:3.

Вратари: Сарос (58:20 — 59:22) — Георгиев (59:38).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (10+6+15) — 28 (8+14+6).

Наши: Тренин (15.11/1/+1) — Ничушкин (23.42/4/0).

21 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина не назвать супербомбардиром — играет он чаще всего в нижних тройках, а забивает достаточно редко. Шутка ли, в нынешнем сезоне он не мог набрать очки 14 матчей подряд! Прорвало Тренина в прошлом матче с «Чикаго», когда он отметился голом и результативной передачей, а вот в игре с «Колорадо» Тренин стал настоящим героем.

Когда только начиналась последняя минута основного времени матча, «Нэшвилл» еще проигрывал дома. Но сначала Форсберг затолкал шайбу в ворота, а затем чудовищный «привоз» совершил один из лучших хоккеистов современности Кэйл Макар. Защитник потерял равновесие у своих ворот, шайба досталась сопернику, и Тренин со второй попытки добил ее в сетку.

Панарин прервал серию

«Даллас» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)

Голы: Трочек — 5 (бол., Крайдер, Густафссон), 16:25 — 0:1. Какко — 2 (Бонино, Труба), 33:38 — 0:2. Бенн — 4 (Павелски, Хинтц), 34:23 — 1:2. Павелски — 8 (Хейсканен, Хинтц), 41:01 — 2:2. Марчмент — 4 (бол., Джонстон, Дюшен), 47:06 — 3:2. Сегин — 6 (Марчмент), 48:24 — 4:2. Стил — 1 (мен., п.в.), 56:30 — 5:2. Хинтц — 7 (мен., п.в., Сегин), 57:04 — 6:2. Гудроу — 1 (Шнайдер, Труба), 59:44 — 6:3.

Вратари: Уэджвуд — Шестеркин (55:54 — 56:30, 56:37 — 57:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (7+10+19) — 33 (16+7+10).

Наши: Дадонов (13.03/1/-1) — Панарин (20.05/2/-3).

21 ноября. Даллас. American Airlines Center.

А вот для нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сегодня все сложилось не так успешно. Он не смог набрать очков в матче с «Далласом» и прервал свою впечатляющую серию, в ходе которой набирал очки на протяжении 15 игр со старта сезона.

Панарин побил клубный рекорд в исполнении Рода Жильбера и рекорд среди россиян Дмитрия Квартальнова, но до рекорда лиги не дотянул прилично. В сезоне-2005/06 Дэни Хитли набирал очки 22 матча с начала сезона.

Впрочем, «Рейнджерс» и Панарина это вряд ли должно как-то смутить — команда на ходу. «Синерубашечники» выиграли 10 из 12 последних матчей, а Артемий — по-прежнему один из лучших бомбардиров регулярки.

Результаты матчей и видео голов 21 ноября