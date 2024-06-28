Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно
На прошедшей в Лас-Вегасе церемонии подведения итогов сезона-2023/24 не обошлось без спорных выборов и вытекающих дискуссий об ограблении отдельных личностей. Никиту Кучерова прокатили мимо двух призов. «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» из Города грехов увез лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Лучший бомбардир регулярного чемпионата довольствовался только «Арт Россом», гонку за который выиграл еще в конце апреля. В номинациях, предполагающих голосование, Кучеров вчистую проиграл Маккиннону.
Никита и Нэйтан до последнего тура боролись за лидерство среди бомбардиров. Кучеров, отыграв на один матч меньше, обогнал канадца, установив личный рекорд результативности в НХЛ. Парадокс: лучший сезон в карьере не принес нападающему «Лайтнинг» ни «Харт Трофи», ни «Тед Линдсей Эворд». Как выяснилось, мало быть хоккейным гением, чтобы получать индивидуальные награды. Уважение среди коллег и представителей СМИ в некоторых случаях превалируют над профессиональными качествами и статистикой.
За Кучеровым давно закрепился шлейф вредины. Он живет (больше даже подходит глагол «горит») исключительно хоккеем и равнодушен к медиаактивностям. Не стоит удивляться, почему журналисты, выбирающие обладателя «Харта», отдали больше первых мест Маккиннону. Североамериканские коллеги явно припомнили Никите демарш на Матче звезд, когда форвард наплевательски отнесся к конкурсу мастерства и испортил шоу. Занимался ерундой — прилетела ответка. Репутации, особенно в США, профессиональным спортсменам стоит уделять больше внимания.
О вредном характере Никиты стало известно не вчера. Проделки вне площадки Кучеров компенсировал статистикой и волшебством на льду. Россиянин — мотор и сердце нынешней «Тампы». Его влияние на команду выше, чем у того же Маккиннона в «Колорадо». Состав «Лавин» явно сбалансированнее. В регулярке-2023/24 Никита вовсе был королем: набрал больше всех очков, отдал 100 передач, переписал рекорды. И этих достижений не хватило, чтобы навязать борьбу Нэйтану. Канадец забрал «Харт» с запасом, получив 137 первых мест. У Кучерова только 50.
Невыигрыш «Тед Линдсей» подтверждает, что и среди коллег-хоккеистов Никита не пользуется большой популярностью и уступает Маккиннону. Участвующие в голосовании игроки погружены во внутреннюю кухню больше, чем журналисты, и явно имеют основания для такого выбора. Колкий характер проявляется у Кучерова и на льду, когда у него или всей команды не идет игра. Ничего зазорного в этом нет. Кучерова не назовешь грязным хоккеистом, но иногда эмоции захватывают, и форвард срывается на соперников, за что даже получал дисквалификации.
Никакие голосования не отнимут у Кучерова величия, которого он добился, завоевав два Кубка Стэнли и россыпь личных призов в прошлых сезонах. Статистику не обманешь и не удалишь из архивов. Обидно только, что достижения россиянина не подкрепляются ценными личными призами. Выиграть «Харт» или «Тед Линдсей» — это история. Но в нее Никита вошел другим путем — благодаря огромному таланту и страсти к хоккею, а не почитанию и респекту окружения.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1