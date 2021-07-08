Итоги и главные слова финала плей-офф НХЛ для российских чемпионов из «Тампы».

В финальной серии-2021 «Тампа» победила «Монреаль» 4-1 и завоевала Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева уверенно забрала два матча на своем льду (5:1 и 3:1) и третий — в гостях (6:3). «Канадиенс» ответили победой в четвертой встрече (3:2 ОТ), после чего чемпионы получили возможность реализовать пожелание мэра Тампы Джейн Кастор, взяли кубок в домашней игре и отпраздновали со своими болельщиками (1:0).

На пути к Кубку Стэнли-2021 «Лайтнинг» прошли «Флориду» (4-2), «Каролину» (4-1) и «Айлендерс» (4-3), а главная сенсация сезона «Хабс» до этого выбили «Торонто» (4-3 с 1-3), «Виннипег» (4-0) и «Вегас» (4-2).

Финал: 5 матчей, 4 победы, процент отраженных бросков — 94,3, коэффициент надежности — 1,58, 1 игра на ноль.

Плей-офф: 23 матча, 16 побед, %ОБ — 93,7, КН — 1,90, 5 игр на ноль.

Василевский провел очередной сильный сезон и чемпионский плей-офф. 26-летний вратарь доминировал в Кубке Стэнли, часто в нужный момент оставлял «Тампу» в игре и переписал ряд рекордов. Андрей первым в истории НХЛ завершил все четыре серии плей-офф матчами на ноль. Плюс — сухая игра в решающий день финала-2020 с «Далласом».

Василевский был назван самым ценным игроком плей-офф. Он — первый вратарь из России и третий среди соотечественников, кто получил «Конн Смайт Трофи». Ранее MVP Кубка Стэнли становились Евгений Малкин (в 2009 году) и Александр Овечкин (в 2018-м).

«Я не могу поверить в это. Очевидно, что вся наша команда заслужила этот приз. Это точно. Просто сыграть пять матчей на ноль в одном плей-офф — это заслуга команды. Мы четыре раза подряд не пропускали в решающих матчах серий, это просто невероятно. Больше и говорить нечего. Дело не во мне, дело в нашей команде», — сказал Василевский.

Андрей также назвал получение «Конн Смайт Трофи» большим сюрпризом и заметил: он не слышал объявления Гэри Беттмэна. Россиянин предполагал, что MVP назовут Кучерова или Брэйдена Пойнта, а потому удивился, когда партнеры стали выталкивать его к комиссару НХЛ с индивидуальным призом.

Достижения и вклад Василевского в победы «Тампы» несколько недооценены, что подтверждает детальный разбор его игры и статистики. Андрей выиграл «Везину Трофи» в 2019-м, а теперь два года подряд остается без приза лучшему вратарю сезона НХЛ. В 2020-м его забрал Коннор Хеллебайк из «Виннипега», в этом впервые получил Марк-Андре Флери из «Вегаса».

«Мы зачастую принимаем как должное его отличную игру, которую он показывает уже не один год. И я полагаю, он находится только в начале пути», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

У Никиты Кучерова есть более эмоциональное мнение, которое он выдал на чемпионской пресс-конференции: «Вася был просто прекрасен, он — MVP. Я каждый день ему говорил, что он — MVP, что он — лучший. А они отдали «Везину» какому-то парню из «Вегаса». И в прошлом году тоже дали кому-то другому. Просто отстой, первосортная ерунда. Вася выиграл два Кубка Стэнли подряд, сейчас он — MVP. Этот парень, елки-палки, он лучший. Он все показал сегодня, стоял на голове и оставил в игре, сыграл еще один матч на ноль».

Финал: 5 матчей, 1 (0+1) очко, «-1», среднее игровое время — 20:47.

Плей-офф: 23 матча, 3 (0+3) очка, «0», ИВ — 21:52.

Сергачев провел сильный сезон, в котором утвердился в статусе ключевого защитника чемпиона. Финал с «Монреалем» был для него особенной историей, но Михаил может снова поблагодарить боссов «Хабс» и экс-генменеджера «Лайтнинг» Стива Айзермана за обмен летом 2017-го. 23-летний защитник отметился перехватом и передачей на Кучерова в первом матче и поучаствовал в нескольких жестких столкновениях в финале. Результативность игрока в этом плей-офф вышла скромной, при этом он один из лидеров по силовым приемам и заблокированным броскам. Его роль и значение в игре «Лайтнинг» ценят в команде и лиге.

«Не знаю, в чем дело с этими русскими ребятами, но они настоящие бойцы. Куч, Серги, Васи — им всегда мало, они постоянно трудятся до седьмого пота», — сказал защитник Виктор Хедман. MVP Кубка Стэнли-2020 также отдельно выделил вратаря: «Васи — настоящий боец, никогда не удовлетворен и постоянно хочет прогрессировать. Васи полностью заслужил «Конн Смайт». Он оформил очередной шатаут в решающей игре. Какие еще слова тут нужны?»

Финал: 5 матчей, 5 (3+2) очков, «+4», среднее игровое время — 19:06.

Плей-офф: 23 матча, 32 (8+24) очка, «+6», ИВ — 18:18.

Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф. Последним до него подобное удалось Марио Лемье (1991-92). 28-летний российский форвард зажигал в доминирующей тройке чемпионов. При его участии Пойнт стал первым снайпером после Яри Курри (1987-88), кто дважды подряд забил больше всех в Кубке Стэнли (в этом розыгрыше — 14 голов).

Вместе с «Тампой» Кучеров попал под прессинг из-за пропуска регулярного чемпионата. Форвард не выходил на лед с конца сентября 2020-го после первой победы в Кубке Стэнли до старта этого плей-офф в середине мая, перенес операцию и прошел реабилитацию. Это позволило «Лайтнинг» вывести звезду за потолок зарплат, сохранить чемпионский состав и выставить его после регулярки.

Кучерову доставалось от соперников — постоянные жесткие приемы на грани и за гранью. Его критиковали чужие болельщики — за «нырки» и ответные приемы на льду. После плей-офф стало известно: до Кубка форвард дошел с переломом ребра, хотя после серии с «Айлендерс» о повреждении в шестом матче по понятным причинам не говорил: «Никакой травмы не было».

В Северной Америке восхищаются талантом Кучерова и сравнивают его с Майклом Джорданом. По умению праздновать чемпионство россиянин скорее уверенно конкурирует с Александром Овечкиным. Так было и год назад, и теперь. Никита начал танцевать еще на льду, пришел на пресс-конференцию без футболки, с банкой пива и выдал настоящее шоу с огненными цитатами.

«Ну что ж, погнали. Сложно выразить все словами. Просто зашибись. Вторая победа подряд. Я не мог заснуть три ночи, очень хотел выиграть этот матч», — начал Кучеров. Он тут же назвал Василевского лучшим в сравнении с каким-то парнем из «Вегаса» и всеми остальными вратарями лиги. Россиянин достаточно много для себя говорил о том, как счастлив играть в такой замечательной команде, как всех вместе и по отдельности в ней любит, как здорово побеждать при своих болельщиках. И по ходу прошелся по «Хабс» с зажигавшими после побед в плей-офф фанатами: «Не хотели возвращаться в Монреаль. Болельщики в Монреале праздновали единственную победу, будто в предыдущем матче выиграли Кубок Стэнли. Ну камон, вы шутите? Их финал был в предыдущем раунде».

«Монреаль» в первом финале после чемпионства-1993 остался без сказочной развязки. Защитник «Канадиенс» Александр Романов принял участие в двух матчах серии. Россиянин после выхода из запаса в четвертой игре с «Тампой» забил свой первый гол в Кубке Стэнли и был на льду в овертайме в победной атаке Андерсона. Против чемпиона у 21-летнего хоккеиста — 1 (1+0) и показатель плюс/минус «0» за 12:30 в среднем на льду, а всего в дебютном плей-офф — 4 матча, 1 (1+0) и «-2» (за 12:24).

Эта «Тампа» с Василевским, Сергачевым и Кучеровым претендует на статус команды-династии, которую в НХЛ никто не может остановить. И теперь вместе с городом празднует вторую подряд победу.

О россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2021 — здесь, во втором — здесь, в полуфинале — здесь.

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