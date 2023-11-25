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Сегодня, 07:35

Праздник для «Тампы»: разгромили «Каролину», Василевский вернулся, а Кучеров набрал 6 очков за матч!

«Тампа» разгромила «Каролину» в НХЛ
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Российский нападающий возглавил список бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8.
Вратари: Раанта — Василевский.
Штраф: 12 — 34.
Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8).
Наши: Орлов (18.16/5/0), Свечников (14.54/1/-1) — Кучеров (20.30/3/+4), Сергачев (23.19/0/+2).
25 ноября. Роли. PNC Arena. 18802 зрителя.

«Я думаю, это произойдет после Дня Благодарения», — говорил в начале ноября Джон Купер о возвращении Андрея Василевского. Российский вратарь пропустил начало сезона из-за операции на спине. В воротах у «Тампы» вместо него появлялись Мэтт Томкинс и Йонас Йоханссон. У обоих коэффициент надежности за 2 месяца превысил 3,4, а процент отраженных бросков не добрался и до 90 процентов.

Как и обещал Купер, уже на следующий день после Дня Благодарения Василевский вернулся в ворота «Лайтнинг».

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В первом периоде «Тампа» устроила мощный дебют своему голкиперу, почти не выходя из зоны. За весь период «Лайтнинг» нанесли лишь 1 бросок в створ, а по воротам Василевского прилетело 8 бросков. В конце первого периода Стефан Ноусен оказался совершенно один на пятаке перед воротами «Тампы» и забросил первую шайбу в ворота Василевского после возвращения.

Однако во втором периоде все перевернулось с ног на голову. «Тампа» продемонстрировала, почему в матчах с ней не стоит удаляться. В первые шесть минут периода игроки «Харрикейнс» четыре раза нарушили правила и получили три шайбы в свои ворота.

Примечательно, что во всех трех шайбах принял участие Никита Кучеров: два паса и гол.

Во второй половине периода игроки «Тампы» решили, что для них все складывается слишком удачно, и начали давать шансы противнику в большинстве. Одну из таких возможностей реализовал Майкл Бантинг с передачи Андрея Свечникова. Российский форвард не может отличиться с начала сезона — уже 11 матчей подряд. Зато он уже сделал 7 результативных передач.

В третьем периода оборона «Каролины» совершенно посыпалась, а игроки «Тампы» организовали еще пять шайб. Удивительно, что Рон Бриндамор решил не менять Раанту, который пропускал буквально все, что летело. С другой стороны, возможно и хорошо, что Кочетков не стал портить свою статистику в таком матче.

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Всего «Тампа» нанесла 15 бросков по воротам «Харрикейнс» и 8 из них стали голевыми. Антти Раанта завершил встречу с 46,67 процента отраженных бросков. Никита Кучеров завершил матч с 6 (2+4) очками и показателем полезности «+3». У Михаила Сергачева только один ассист при показателе полезности «+2».

После этого матча Кучеров возглавил список лучших бомбардиров лиги. Теперь на его счету 35 (15+20) очков в 20 матчах. Ближайший преследователь — Куинн Хьюз — отстает от россиянина на 4 очка.

Что касается Василевского, то он сделал 23 сэйва и закончил матч с 92 процентами отраженных бросков. Вполне неплохо после такого перерыва.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 18 14 4 29
2 Вашингтон 17 10 7 22
3 Каролина 19 11 8 22
4 Айлендерс 19 8 11 21
5 Филадельфия 20 10 10 21
6 Питтсбург 19 9 10 18
7 Нью-Джерси 18 8 10 17
8 Коламбус 21 6 15 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 14 5 31
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 21 10 11 25
4 Торонто 18 10 8 23
5 Детройт 19 10 9 23
6 Баффало 20 9 11 20
7 Монреаль 20 9 11 20
8 Оттава 16 8 8 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 26
2 Виннипег 19 12 7 26
3 Даллас 19 12 7 26
4 Сент-Луис 19 10 9 21
5 Нэшвилл 19 9 10 18
6 Аризона 19 8 11 18
7 Миннесота 18 5 13 14
8 Чикаго 18 6 12 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Лос-Анджелес 18 12 6 27
3 Ванкувер 20 13 7 27
4 Сиэтл 21 8 13 21
5 Калгари 20 8 12 19
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7 Эдмонтон 19 6 13 13
8 Сан-Хосе 20 3 17 8
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Баффало – Питтсбург
 3 : 2
25.11 03:30
Оттава – Айлендерс
3 : 5
25.11 04:00
Каролина – Тампа-Бэй
 2 : 8
25.11 04:00
Флорида – Виннипег
 0 : 3
25.11 04:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
25.11 04:30
Даллас – Калгари
 4 : 7
25.11 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
25.11 21:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 20 35
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 20 31
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 20 30
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 20 15
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 19 14
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

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Джонатан Куик

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Рейнджерс

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