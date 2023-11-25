Праздник для «Тампы»: разгромили «Каролину», Василевский вернулся, а Кучеров набрал 6 очков за матч!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)
Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8.
Вратари: Раанта — Василевский.
Штраф: 12 — 34.
Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8).
Наши: Орлов (18.16/5/0), Свечников (14.54/1/-1) — Кучеров (20.30/3/+4), Сергачев (23.19/0/+2).
25 ноября. Роли. PNC Arena. 18802 зрителя.
«Я думаю, это произойдет после Дня Благодарения», — говорил в начале ноября Джон Купер о возвращении Андрея Василевского. Российский вратарь пропустил начало сезона из-за операции на спине. В воротах у «Тампы» вместо него появлялись Мэтт Томкинс и Йонас Йоханссон. У обоих коэффициент надежности за 2 месяца превысил 3,4, а процент отраженных бросков не добрался и до 90 процентов.
Как и обещал Купер, уже на следующий день после Дня Благодарения Василевский вернулся в ворота «Лайтнинг».
В первом периоде «Тампа» устроила мощный дебют своему голкиперу, почти не выходя из зоны. За весь период «Лайтнинг» нанесли лишь 1 бросок в створ, а по воротам Василевского прилетело 8 бросков. В конце первого периода Стефан Ноусен оказался совершенно один на пятаке перед воротами «Тампы» и забросил первую шайбу в ворота Василевского после возвращения.
Однако во втором периоде все перевернулось с ног на голову. «Тампа» продемонстрировала, почему в матчах с ней не стоит удаляться. В первые шесть минут периода игроки «Харрикейнс» четыре раза нарушили правила и получили три шайбы в свои ворота.
Примечательно, что во всех трех шайбах принял участие Никита Кучеров: два паса и гол.
Во второй половине периода игроки «Тампы» решили, что для них все складывается слишком удачно, и начали давать шансы противнику в большинстве. Одну из таких возможностей реализовал Майкл Бантинг с передачи Андрея Свечникова. Российский форвард не может отличиться с начала сезона — уже 11 матчей подряд. Зато он уже сделал 7 результативных передач.
В третьем периода оборона «Каролины» совершенно посыпалась, а игроки «Тампы» организовали еще пять шайб. Удивительно, что Рон Бриндамор решил не менять Раанту, который пропускал буквально все, что летело. С другой стороны, возможно и хорошо, что Кочетков не стал портить свою статистику в таком матче.
Всего «Тампа» нанесла 15 бросков по воротам «Харрикейнс» и 8 из них стали голевыми. Антти Раанта завершил встречу с 46,67 процента отраженных бросков. Никита Кучеров завершил матч с 6 (2+4) очками и показателем полезности «+3». У Михаила Сергачева только один ассист при показателе полезности «+2».
После этого матча Кучеров возглавил список лучших бомбардиров лиги. Теперь на его счету 35 (15+20) очков в 20 матчах. Ближайший преследователь — Куинн Хьюз — отстает от россиянина на 4 очка.
Что касается Василевского, то он сделал 23 сэйва и закончил матч с 92 процентами отраженных бросков. Вполне неплохо после такого перерыва.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7