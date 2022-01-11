Этот сезон — яркое тому доказательство.

Александр Овечкин — самый яркий игрок НХЛ последних полутора десятилетий. Но вот лучшим за это время его считали не все. Параллельным ходом шли Сидни Кросби и Евгений Малкин, которые к результативному хоккею добавляли трофеи. Патрик Кейн забивал в овертайме победного матча Кубка Стэнли и брал три титула за шесть лет, стабильно показывая свою лучшую игру в плей-офф. А во второй половине десятых годов в лиге появился Коннор Макдэвид, который перетянул большую часть внимания на себя.

Но в этом сезоне, когда Овечкину уже 36, его величие выходит на новый уровень. В списке лучших бомбардиров он уступает лишь Макдэвиду и Драйзайтлю, да и то всего пару очков. Россиянин побил рекорд Дэйва Андрейчака по голам в большинстве. А вдобавок еще и начал клепать результативные передачи, уже превзойдя собственные показатели двух предыдущих сезонов.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ капитан «Вашингтона» пока не дотянулся, но не сомневаюсь, что это рано или поздно произойдет. А вот всех современников Овечкин превосходит — и главных конкурентов из «Питтсбурга» в том числе.

Стабильность и здоровье

Кросби пришлось восстанавливаться после пропущенного из-за травм начала сезона. Малкин так до сих пор и не сыграл ни одного матча. Кейн чередует классные игры с провальными, и его «Чикаго» далек от зоны плей-офф. Овечкин не пропустил в этом чемпионате ни одной игры и набирает почти по полтора очка за матч. И при этом он старше их всех.

Праймовый Малкин был невероятно хорош. Но суммарно супертоповых выступлений у Евгения на пару сезонов. Кросби — один из лучших центров всех времен, но на его позиции были хоккеисты и покруче. Круче и стабильнее снайпера, чем Овечкина, в НХЛ еще не было.

Лишь раз, в укороченном прошлом сезоне, он не достиг отметки в 30 голов. Да и то только потому, что пропустил несколько матчей из-за попадания в ковид-протокол. Даже в свой самый неудачный сезон Овечкин не забивал меньше 0,4 гола за игру — в среднем же этот показатель за карьеру у него равен 0,61.

Рекорды и личные трофеи

Величие Овечкина — в его цифрах. Он лидирует в истории лиги по голам в овертайме (24) и большинстве (275). В ближайшее время должны пасть рекорды по победным голам (119, до первого места — 16), голам в выездных матчах (382, до первого места — 20), сезонах с 50 и более голами (8, у Гретцки и Майка Босси — по 9). Ну и самый главный показатель — голы в регулярных чемпионатах НХЛ, тут у Ови отставание от Гретцки в 140 шайб.

По трофеям у Овечкина тоже есть преимущество. Самый престижный «Харт Трофи» Александр выигрывал трижды, в то время как Кросби — дважды, а Малкин с Кейном — по разу. У всей четверки в коллекции есть «Конн Смайт Трофи», причем у Сида — даже два. Зато Овечкин девять сезонов выигрывал приз лучшему снайперу лиги, став абсолютным лидером по этому показателю в истории. В очередной раз!

Лидерство

Овечкин никогда не стесняется в выражениях относительно партнеров по команде. Из последнего — вспомните, как он расколошматил клюшку после поражения в овертайме прошлогоднего матча Кубка Стэнли против «Бостона». Под раздачу попал вратарь Илья Самсонов, который допустил ошибку при выходе из ворот не в первый раз и заслужил от капитана фразу: «30 гребаных раз говорил, ***!»

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А в недавнем матче с «Виннипегом» Овечкин на скамейке наорал на нападающего «Вашингтона» Даниэля Спронга. Сработало достаточно быстро — в той игре молодой форвард отметился голом и результативной передачей (на самого Ови).

Александр сплачивает партнеров. А уж российские одноклубники всегда около него — Кузнецов, Орлов и Самсонов чуть ли не все свободное время проводят с Овечкиным. Помогает капитан и адаптироваться новичкам: например, он звонил дебютировавшему недавно в НХЛ защитнику Александру Алексееву, когда тот играл на правах аренды в «Салавате Юлаеве». А к Кузнецову вообще приезжал на свадьбу, когда тот выступал в «Тракторе» и только собирался переходить в «Вашингтон».

Открытость Овечкина отличает его от очень правильного, но скучного Кросби и закрытого Малкина. Вспомните историю с Сергеем Плотниковым, который думал, что Евгений поможет ему приспособиться в «Питтсбурге», но тот решил, что Плотников достаточно самостоятелен. С Овечкиным такую ситуацию представить сложно.

Еще недавно многие ставили Малкина выше Овечкина в рейтинге лучших российских игроков в истории НХЛ. Все-таки у Евгения три Кубка Стэнли и личные награды. Но если Малкин и Кросби сдают с возрастом, то Овечкин, кажется, только набирает мощь. Да еще и становится разнообразнее. За его рекордами обывателю следить чуть ли не интереснее, чем за остальной НХЛ — это ли не показатель величия?