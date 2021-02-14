«В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Александр Овечкин и Евгений Малкин, два самых ярких российских хоккеиста XXI века, серьезно разошлись в конце 2000-х.

Начало

В сентябре 2020-го Малкин произнес длинный тост на праздновании 35-летия Овечкина и вспомнил историю юниорского чемпионата мира-2003 в Ярославле: «Мы играли в одном звене. Первое вбрасывание, мы в зоне соперников. Я там, как обычно, проиграл. И краем глаза с левой стороны — Ови. Просто такая ракета бежит в угол, убивает защитника соперников, отдает передачу нашему защитнику — тот бросает. Ови уже на пятаке, борется с вратарем, что-то пихает судье. И я так стою, еще даже движения не успел сделать — просто в шоке таком».

Александр Овечкин (слева) и Евгений Малкин в сборной России в 2005 году. Фото AFP

Москвич Овечкин старше магнитогорца Малкина на десять с половиной месяцев. Они вместе играли за юниорскую и молодежную сборные и переживали обидные неудачи. Россияне возглавили драфт НХЛ в 2004-м, ворвались в национальную команду и с разницей в год отправились в Северную Америку зажигать в «Вашингтоне» и «Питтсбурге». Пока их «Кэпиталз» и «Пингвинз» рано вылетали из Кубка Стэнли, нападающие регулярно приезжали на чемпионат мира — только в 2008-м уралец задержался в клубе, когда Россия взяла золото Квебека.

Овечкин и Малкин делили один номер на Олимпиаде в Турине-2006. В четвертьфинале Александр провел один из самых ярких голов в карьере и вместе с партнерами отпраздновал победу над Канадой, последнюю с тех пор в плей-офф Игр с энхаэловцами.

Конфликт

Овечкина и Малкина не называли близкими друзьями, но они поддерживали приятельские отношения до инцидента в конце августа 2007 года. Ключевые подробности конфликта стали известны через несколько дней и позже косвенно были подтверждены игроками.

Во время отпуска на родине хоккеисты встретились в одном из ночных клубов. После вечерники Овечкин повздорил с агентом Малкина, бывшим вратарем Геннадием Ушаковым. Как писал «СЭ» в коротком информационном сообщении, форвард услышал оскорбление в свой адрес, произошла потасовка, агент получил повреждение челюсти.

Александр Овечкин (слева) и Евгений Малкин летом 2007 года. Фото Вячеслав Евдокимов, —

Вражда

Во второй половине 2000-х НХЛ сделала из матчей «Питтсбург» — «Вашингтон» главную обложку лиги: в противостоянии двух молодых суперзвезд Сидни Кросби — Александр Овечкин было много огня. В первой встрече в сезоне-2007/08 в октябре Александр привычно бился с Сидни, а Малкин отшутился на предложение журналистов обратить на себя внимание силовым приемом против соотечественника: «Так это уже полтора года не удается. Он ведь как катается-то...»

В январе 2008-го произошла вспышка: Малкин с трудом увернулся у борта от разогнавшегося на него Овечкина, после чего хоккеисты сцепились и чуть не подрались. Это не помешало обоим зажечь дублями. Александр после матча высоко оценил роль Евгения без травмированного Кросби и подчеркнул: «Я играю в НХЛ за свою команду, и мне совершенно не важно, кто против меня борется — русский или канадец. На льду друзей нет».

У Овечкина хватало запала и на Кросби, и на Малкина. Мелких стычек и потасовок между ними было достаточно, да и серьезных — тоже немало. В эти разборки также включались Семин и другие игроки. Яркий хоккей, напряжение между звездами — это было и шоу, и вражда.

Война

Ови продолжил охоту за русским «пингвином» в октябре 2008-го — и потом признал, что это было своеобразным ответом на рассказ Джино российской прессе о конфликте Александра с его агентом. В Северной Америке обсуждали сложные отношения двух россиян, на фоне неприязни которых даже рассорившиеся звезды «Лейкерс» Шакил О'Нил и Коби Брайант выглядели друзьями.

Малкин об инциденте с Ушаковым тогда сказал: «Да, нехорошо получилось. Но является ли это причиной негативного отношения Овечкина ко мне, я не знаю. Хорошее было время (в Турине), были друзья, а сейчас отношения у нас так себе».

В январе 2009-го в очередном матче «Вашингтона» и «Питтсбурга» Малкин атаковал Овечкина, Овечкин провел хит против Кросби и пытался поймать Малкина. До и после игры россияне говорили, что их отношения не помешают сборной, а им необязательно быть друзьями за пределами льда.

«Я не видел его в момент этого удара в лицо, так что со стороны Малкина был дешевый прием. Хорошо, что он теперь за мной следит. Потому что, если опустит голову, я его не прощу», — рассмеялся Овечкин. Малкин в то же время удивился: «А что, мне бояться говорить правду, что ли? Если человек поступает неправильно, то надо просто больше так не поступать, верно? Все ведь об этом знают, даже если бы я ничего не говорил. Весь мир уже знает».

Александр Овечкин (справа) и Евгений Малкин на Матче звезд НХЛ 23 января 2009 года. Фото Reuters

Мир

В том же январе 2009-го Овечкин и Малкин отправились в Монреаль на Матч всех звезд. Именно тогда, как засвидетельствовала пресса, состоялось примирение двух русских звезд НХЛ. Организовал его еще один топ-игрок сборной — Илья Ковальчук, который собирал компанию по ходу уик-энда. Вдобавок россияне раньше боссов лиги договорились обязательно поехать на Олимпиаду в Сочи.

«Посидели, посмеялись со всеми, и вообще-то видно, что никакого зла друг на друга не держим. Вроде нормально посидели», — сказал Малкин. Овечкин заметил: «А что нормализовывать отношения? Они и так нормализованы». Евгений также подтвердил участие Ковальчука: «Он нам налил». «Да, воду налил», — добавил Александр.

Ови и Джино обменялись рукопожатием на камеры и показали эффектный совместный номер в конкурсе буллитов. Евгений помог нарядиться Александру в ковбойскую шляпу с темными очками, напоил «энергетиком» и одолжил клюшку.

Продолжение

Овечкин пожелал Малкину выиграть Кубок Стэнли после первого и очень яркого противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф весной 2009-го. Евгений ответил Александру любезностью в 2018-м в статусе трехкратного чемпиона. До и после их команды продолжили рубиться на льду.

Две русские звезды пережили разочарование четвертьфиналов Ванкувера и Сочи. На Олимпиаде-2010 они разделили один из самых эффектных моментов в современной истории сборной: Овечкин сокрушил Ягра, а Малкин забил. После провала на домашних Играх-2014 нападающие поддержали разговор о том, что им (несмотря на многолетнюю историю) лучше не играть в одной тройке.

Овечкин и Малкин по-прежнему заводят друг друга в матчах клубов. В декабре 2010-го Александр снес соотечественника на первой минуте новой игры «Вашингтона» и «Питтсбурга» и спровоцировал потасовку двух команд. «Наверное, он просто решил завести публику в начале матча. Видимо я уже подзабыл, что Саня собой представляет. Машина. У него силовые приемы в каждой смене», — предположил Евгений.

Более яркой вышла разборка Малкина с Кузнецовым в апреле 2018-го. Евгений из «Вашингтона» активно комментировал стычку русского «пингвина» с Оши (а ведь рядом был Ови), за что получил предложение выйти и разобраться. И сам Джино потом заверил: инцидент быстро уладили, они списались и посмеялись. Видимо, почти так же, как в 2016-м — в костюмах героев мультфильмов в Санкт-Петербурге.

Огонь

Речь Малкина на праздновании 35-летия Овечкина получилась самой доброй и запоминающейся. Пусть даже потом Евгений невольно уколол Александра предположением, что именно на этой вечеринке мог заразиться коронавирусом.

В конце тоста про ракету из 2003-го уралец сказал: «Тогда я понял, что внутри этого человека настолько горит огонь, такая страсть, такой огонь хоккея. Вот сейчас ему 35 — и ничего не изменилось. Неважно, сколько прошло лет и сколько прибавилось седых волос. Главное — чтобы горел этот огонь».

Александр Овечкин и Евгений Малкин в НХЛ.

Александр Овечкин и Евгений Малкин в сборной России.

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