Неудачный матч для «столичных».

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

Голы: Шири — 9 (Дауд, Хэтэуэй), 3:02 — 1:0. Шири — 10, 12:32 — 2:0. Пастрняк — 12 (бол., Маршан, Грызлик), 18:34 — 2:1. Маршан — 15 (бол., Грызлик, Пастрняк), 19:14 — 2:2. Грызлик — 2 (Блид), 22:51 — 2:3. Смит — 4 (Лазар, Блид), 27:53 — 2:4. Пастрняк — 13 (Холл, Вааканайнен), 28:54 — 2:5. Хаула — 3 (Холл, Грызлик), 33:09 — 2:6. Оши — 5 (Овечкин, Кузнецов), 34:06 — 3:6. Маршан — 16 (Смит, Грызлик), 50:59 — 3:7.

Вратари: Фукале (Ванечек, 27:53) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (11+11+8) — 31 (10+11+10).

Наши: Кузнецов (19.25/2/+1), Овечкин (19.05/4/0) — -.

11 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» может только мечтать о том, чтобы выставить на игру оптимальный состав. Всего во второй раз в сезоне главный тренер Питер Лавиолетт включил в заявку на матч четырех своих лучших центрфорвардов. Швед Никлас Бэкстрем недавно перенес сильную простуду и несколько дней провел в постельном режиме. Вернулся в состав и Ти Джей О'Ши, также приходивший в себя после какого-то вируса, не связанного с «короной». Американец занял место в первом звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. До полной идиллии «Кэпиталз» еще далеко, поскольку в день игры угодили в ковид-протокол защитник Дмитрий Орлов и нападающий Карл Хагелин.

Стартовый период получился невероятно насыщенным на события: четыре заброшенные шайбы, включая дубль Конора Шири, шесть удалений на двоих, легкие стычки Кузнецова и главного заводилы «Брюинз» Брэда Маршана (ему в одном эпизоде у ворот «Вашингтона» клюшкой разбил нос Ник Дауд), две возможности у гостей поиграть в формате «пять на три», три ярких момента с шикарными действиями от голкипера «Бостона» Линуса Улльмарка. В прошлом плей-офф соперники встречались в первом раунде и, видимо, не успели начисто позабыть о старых делах. Разве можно оставаться безучастным и спокойным, если у «Мишек» в каждой смене залезает под кожу колючий Маршан? Очень трудно сдержаться, чтобы не треснуть при любом удобном случае форварда, который в прошлом сезоне набрал 13 очков в 7 матчах против «Вашингтона».

На общем фоне Овечкин был не очень заметен, запомнившись только фирменным броском из левого круга вбрасывания. Улльмарк оказался к нему готов и великолепно поймал шайбу ловушкой. Как тут было не вспомнить, что происходит с капитаном «Кэпиталз» в последнее время в играх против «Брюинз» — всего пять набранных очков в 12 матчах. Предъявлять претензии к русским лидерам команды может только законченный циник, поскольку почти половину регулярного чемпионата они тащили на своем горбу партнеров.

Всего четвёртый (третий в основном составе) матч в НХЛ для вратаря «Вашингтона» Зака Фукале омрачило внезапно проснувшееся большинство «Бостона». Глядя на то, как Маршан и компания быстро двигали шайбу в чужой зоне и хлестко бросали, было сложно поверить, что команда реализовала лишнего всего два раза в последних восьми играх. Сейчас «Мишки» выполнили ту же самую норму всего за 40 секунд в концовке первого периода.

Фукале полтора года назад чуть не оказался в рижском «Динамо», но остался в Северной Америке и через АХЛ заслужил шанс попробовать себя уровнем выше. Он не пропускал на протяжении 138 минут и 7 секунд с начала своей карьеры. Это новый рекорд НХЛ. Но с «Бостоном» у него дела пошли наперекосяк. Особенно обидной стала не самая сложная шайба после броска защитника Мэтта Гржельчика со средней дистанции. Терпение у Лавиолетта лопнуло только после четвертого гола, в котором Фукале сложно обвинить.

Замена вратаря не спасла «Кэпиталз», поскольку соперник организовал быструю контратаку и пробил не игравшего три недели Витека Ванечека. Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов абсолютно здоров, но в заявку на матч, к счастью для себя, не попал. Комментаторы встречи озвучили невероятно интересный и одновременно удивительный факт — в нынешнем чемпионате во вторых периодах у вратарей «Вашингтона» худший в лиге процент отраженных бросков. Сходу найти объяснение этой проблеме невозможно.

Реальный шанс вернуться в игру у хозяев был еще при счете 2:3, когда Кузнецову, выдержавшему великолепную паузу, не дал забить Патрис Бержерон. Лучший оборонительный форвард НХЛ последнего десятилетия успел занять место в опустевшем створе ворот и подстраховать Улльмарка, отбив шайбу правой рукой.

Tired: Patrice Bergeron for the Selke



Wired: Patrice Bergeron for the Vezina pic.twitter.com/hOA9kG5njC — Evan Marinofsky (@EvanMarinofsky) January 11, 2022

Шесть голов, забитых «Брюинз» в отрезке продолжительностью менее 15 минут — очень мощный показатель, который говорит о потенциале команды. Она вряд ли позволит вернуться в борьбу за плей-офф «Детройту» и с нынешнего восьмого места в Восточной конференции может забраться повыше, учитывая несколько матчей в запасе по сравнению с конкурентами. «Вашингтон» в атаке был хорош, создав приличное количество моментов, при том, что Оши и Бэкстрем явно далеки от своих лучших кондиций. Американцу удалось забить, хотя в большой степени гол стал делом случая — шайба после не самого мощного броска Овечкина попал ему в конек и пересекла линию ворот.