Овечкин идет по графику своего самого слабого сезона. Тогда появились слухи о его обмене

Получится ли у капитана «Вашингтона» улучшить ситуацию?

Почти каждое упоминание Александра Овечкина содержит отсылку к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Канадский форвард забросил за карьеру 894 шайбы, и долгое время никто не мог подобраться к этому рубежу. Сейчас же капитан «Вашингтона» сохраняет шансы превзойти легенду — для этого ему нужно забить еще 180 голов. Правда, ковид и его последствия негативно сказались на перспективах Александра. Прошлый регулярный чемпионат завершился досрочно, а из-за длительной паузы сезон-20/21 сократили на 26 матчей. А каждая отмена игр снижает шансы догнать Гретцки в гонке снайперов.

Сумбурно складывается для Александра и этот сезон. Сначала российская бригада «Кэпс» — Овечкин, Кузнецов, Самсонов и Орлов — вляпалась в неприятную историю с нарушением ковид-протокола из-за, казалось бы, безобидных посиделок в гостиничном номере. Позже у Самсонова был положительный тест на коронавирус, и всю компанию посадили на карантин.

Из-за дисквалификации Овечкин пропустил четыре игры. Вернувшись в состав, он выдал пару ярких матчей, но голы ему даются с трудом. Сказываются на продуктивности и частые смены партнеров, что стало следствием травм и злосчастных ковид-протоколов. Химия в тройке — тонкая материя. Роль Александра в звене с Кузнецовым или, допустим, Никласом Бэкстремом отличается. Особенно в большинстве.

Тем не менее Овечкин, которому в сентябре исполнится 36 лет, чуть отстает от графика «очко за игру», а его самоотдаче позавидуют многие дебютанты. Но до привычного феноменального уровня Александру пока далеко. Снайперская активность, которую все ждут от звезды «Кэпс», заметно снизилась — в 20 матчах у Александра только восемь голов.

Худший сезон Овечкина

По заброшенным шайбам Александр идет по графику сезона-16/17 — одного из худших в энхаэловской карьере. Сезона, когда впервые за четыре года Овечкин упустил «Морис Ришар Трофи», отлетел от канадцев в полуфинале Кубка мира со сборной России, а во втором раунде плей-офф «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу». Лучшим снайпером НХЛ стал Сидни Кросби — в тот год капитан «Пингвинз» уделал Ови и на клубном, и на международном уровнях. Но обо всем по порядку.

Статистика Александра Овечкина. Фото «СЭ»

В августе 2016 года, за полтора месяца до старта Кубка мира, появилась информация, что Александр получил травму, из-за которой он мог пропустить турнир в Канаде. Сообщалось, что лечение займет около трех недель, но, к счастью, все обошлось. На своей странице в Instagram Овечкин опроверг слухи о повреждении, выложив видео тренировки с комментарием: «Не верьте слухам!!! Готовимся».

Зная Овечкина и его трепетное отношение к сборной, не исключаю, что он мог попросту закрыть глаза на травму. Если степень ее серьезности позволяла играть, он без раздумий выходил на лед. Тем более — с капитанской нашивкой на груди. Никто из медицинского штаба сборной ему и слова бы не сказал. Но судя по всему, информация о повреждении была небезосновательна, и последствия травмы все-таки повлияли на игру Александра.

Один гол в трех матчах и шесть бросков в створ — разве этого все ждали от лучшего снайпера современности? Да, Овечкин старался, шел в борьбу, хитовал соперников, но пользы в атаке принес крайне мало. А в полуфинале с Канадой (3:5) практически исчез со льда, когда его нейтрализовала пара защитников Уэбер — Власич. Ах, да, ключевое — Кросби поднял над головой кубок, а Овечкин остался ни с чем.

В сезоне Ови все-таки обошел Сидни и покорил исторический рубеж в 1000 очков в НХЛ раньше него. Символично, что сделал он это именно в матче с «Питтсбургом», забросив две красивые шайбы. До Овечкина из россиян разменяли тысячу только Сергей Федоров (1179 очков), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

Знаковое событие лишь отчасти скрасило неудачный сезон. По ходу регулярки Овечкину снизили игровое время, он стал реже бросать по воротам. Причем если сравнивать с регуляркой-15/16 — на 21 процент. Александр стал более зависим от большинства — 17 голов из 33-х он забил именно в неравных составах. Вратари по-прежнему дрожали, когда шайба приходила в левый круг вбрасывания, но в формате «пять на пять» Александр был не так эффективен. Спад Ови не помешал «Вашингтону» выиграть регулярку, но в плей-офф «Кэпс» ждал очередной питтсбургский капкан.

Серия с будущим чемпионом затянулась до семи матчей, в которых Александр отметился только двумя голами. Досадный вылет запустил волну негодования в СМИ — дошло до того, что появились слухи об обмене Овечкина. Пару лет назад все бы покрутили пальцем у виска, но после сезона-16/17 подобные мысли имели право на жизнь. Впрочем, боссы «Кэпс» защитили свою звезду, заявив, что менять россиянина не планируют.

Закольцевало серию неудач политическое поражение в сентябре 2017 года. Александр не смог выполнить свое обещание и объявил, что не сыграет на Олимпиаде в Корее из-за запрета ИИХФ. Ранее форвард неоднократно отмечал, что в любом случае поедет на турнир в Пхенчхан, но никто из суперзвезд НХЛ инициативу Ови не поддержал. А сложившиеся обстоятельства Александр был не в силах изменить — каким бы авторитетом ты ни обладал, выкрутить руки Гэри Беттмэну в одиночку невозможно. Все юридические формальности были не на стороне Овечкина.

Черная полоса в определенный момент непременно сменяется на белую. Так произошло и с Овечкиным. На следующий год Александр выиграл заветный Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и вернул себе «Морис Ришар Трофи».