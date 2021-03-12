Федоровы, Буре, Радуловы. Все русские братья, игравшие в НХЛ до Свечниковых

Недавно Евгений и Андрей Свечниковы сыграли в НХЛ друг против друга, что побудило нас вспомнить всех российских братьев заокеанской лиги.

Братья в НХЛ — событие не самое уникальное. В том числе и до Свечниковых в лиге играли братья-россияне. И это хороший повод вспомнить о них.

Мироновы

Борис и Дмитрий Мироновы.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий стал олимпийским чемпионом Альбервиля, после чего отравился в НХЛ. Два года спустя в НХЛ попал его младший брат Борис. Они и стали первыми нашими братьями в НХЛ. Более того, уже 11 февраля 1994 года встречались «Торонто» и «Виннипег», и Мироновы не просто сыграли вместе в одной встрече, а приняли участие в потасовке друг против друга.

Звездами первой величины ни тот, ни другой не стали, но на протяжении долгого времени были востребованы в НХЛ и играли заметные роли в своих коллективах. Дмитрий любил контролировать шайбу, Борис играл попроще, оба были универсалы, умели действовать жестко и владели мощнейшим щелчком.

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Довелось братьям сыграть вместе за одну команду. Речь, конечно, о сборной России на Олимпиаде в Нагано:

Буре

Павел и Валерий Буре.

Самые известные братья постсоветского хоккея. Оно и не удивительно, Павел Буре был превосходным ярким голеадором — он пять раз забивал более 50 голов и трижды побеждал в гонке лучших снайперов НХЛ. За свою феноменальную скорость получил прозвище Русская Ракета. Член Зала хоккейной славы и первый наш игрок, чей номер был выведен из обращения, а свитер поднят под своды арены. Увы, проблемы с коленом, которые преследовали Павла всю карьеру, заставили уйти его со льда в 32 года.

Валерия сложно отнести к звездам НХЛ, он заметно уступает по статусу своему старшему брату, но и ему есть что предъявить — 400 очков за 10 сезонов, в которых он пять раз забивал 20 и более голов. Его карьера тоже оказалась короткой из-за проблем со спиной: Валерий последний свой матч сыграл в 30 лет.

Впервые на профессиональном уровне братьям Буре удалось сыграть вместе на Играх в Нагано. Вскоре у них получилось и в НХЛ. Сначала на Матче всех звезд, где Павел оформил хет-трик и был назван самым ценным игроком матча, Валерий помог ему в тот вечер двумя результативными передачами. Чуть позже случился переход Валерия во «Флориду» к Павлу, но ничего путного из этого не вышло. Из-за регулярных травм обоих вместе они приняли участие только в 26 матчах, а в дедлайн Павел был обменян в «Рейнджерс».

Радуловы

Александр и Игорь Радуловы.

Игорь провел в Северной Америке три с половиной года. Один сезон в юниорах, остальное время в системе «Чикаго». Причем поначалу его перспективы в НХЛ казались неплохими, в первых своих 7 матчах за основу он забросил 5 шайб, но развить успех в следующем сезоне ему не удалось. Всего Игорь принял участие в 43 матчах, в которых набрал 16 очков, чего оказалось недостаточно, чтобы стать своим в «Блэкхокс». Игорь уже вернулся в Россию, когда Александр только становился звездой юниорской лиги Квебека. Пусть покорить Америку у него не вышло, но поиграть вместе с братом ему довелось, причем трижды — два раза они пересекались в составе «Салавата» и один раз в ЦСКА.

Александр оказался одним из самых нетипичных наших энхаэловцев, он быстро стал одним из лидеров «Хищников» и в этом статусе решил поехать в КХЛ при действующем контракте. В итоге сейчас мы наблюдаем третье пришествие Радулова-младшего в НХЛ, которое продлится минимум до конца сезона 2022 года (срок окончания договора со «Старс»). Отметим, что за 8 лет вне НХЛ Александр совсем не разучился играть в хоккей.

Федоровы

Федор и Сергей Федоровы.

Сергей Федоров, возможно, самый успешный российский игрок в истории НХЛ. Три Кубка Стэнли, множество индивидуальных достижений, среди которых есть и «Харт Трофи». Идеальный центрфорвард, универсальный настолько, что даже без труда играл на позиции защитника. На излете карьеры Сергей, несмотря на солидную разницу в возрасте, успел провести один сезон в одной команде с братом, это было в «Магнитке».

Федор Федоров заметно превосходил своего старшего брата по габаритам и обошел его по показателям на драфте. Во-первых, Федора драфтовали дважды (в 1999-м «Тампа» под 182-м номером, в 2001-м «Ванкувер» под 66-м). Во-вторых, со второй попытки номер оказался повыше, чем у Сергея, но на этом достижения в НХЛ Федорова-младшего исчерпываются, за две попытки у него набралось только 18 матчей и 2 набранных очка за голевые передачи. Федор дважды играл против «Детройта», но дело было в сезоне-03/04, к тому моменту Сергей уже покинул «Красные Крылья». Лучший свой сезон Федоров-младший выдал в КХЛ, внеся очень заметный вклад в попадания «Атланта» в финал Кубка Гагарина.

Буцаевы

Вячеслав и Юрий Буцаевы.

Вячеслав ехал в НХЛ в статусе олимпийского чемпиона Альбервиля. За 6 лет в Северной Америке он сменил 7 команд НХЛ. Наилучшим образом сложились два первых года в «Филадельфии», а чем дальше, тем он реже попадал в состав, довольствуясь игрой в различных фарм-клубах.

С некоторым временным лагом путь старшего брата повторил и Юрий, с той разницей, что все случилось быстрее, а успехи были еще скоромнее. И если попасть в «Детройт» тех лет была задача не из простых, то в составе новичка лиги «Атланты» имелись все возможности, но уже в конце зимы 2003-го братья встретились ненадолго в «Локомотиве», которому помогли оформить чемпионский дубль.

Свечниковы

Андрей и Евгений Свечниковы.

Евгения и Андрея заметили еще в юности и обоим прочили большое будущие, с той поправкой, что младший брат все-таки более талантливый.

Андрей пока полностью оправдывает все выданные авансы, в свои 20 он лидер «Каролины», творец лакросс-голов и один из самых сильных нападающих новой волны, который сочетает в себе все.

Путь Евгения складывается более тернистым образом, несмотря на первый раунд драфта, он хоть и дебютировал в НХЛ раньше, но до сих пор не имеет твердого места в основе «Детройта», который сам по себе являет собой только жалкую тень команды, что была 20 лет назад. Этот сезон Свечников-старший начинал в фарм-клубе и прошел драфт отказов, но все-таки ему дали шанс в основе, и Евгений им старается воспользоваться. И хочется трижды сплюнуть через плечо, но кажется, что пока у него получается, хотя недавно в это верилось с трудом.

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