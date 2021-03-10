Малкин набирает форму: его звено разрывает соперников!

Кажется, Евгений нашел идеальных партнеров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Джонсон — 1 (Готье, Крайдер), 9:16 — 0:1. Гюнтцель — 8 (Кросби), 18:54 — 1:1. Блюгерс — 4 (мен., Танев, Дюмулин), 22:40 — 2:1. Капанен — 7 (Малкин, Родригес), 39:40 — 3:1. Строум — 9 (бол., Бучневич, Фокс), 43:18 — 3:2. Кросби — 9 (п.в.), 59:27 — 4:2.

Вратари: Джерри — Кинкейд (57:52 — 59:27).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (16+10+1) — 35 (7+13+15).

Наши: Малкин (18.53/1/+1) — Бучневич (16.40/3/-1).

10 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Финский форвард разбудил русского медведя». Именно так пишут болельщики «Питтсбурга» про игровую химию между двумя нападающими команды — Евгением Малкиным и Каспери Капаненом. «Пингвины» во втором матче подряд обыграли «Рейнджерс» (4:2), а магия второго звена никуда не испарилась и сегодня.

«Мне нравится их взаимопонимание. Малкин хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Евгения пасы на ход. Их взаимодействие нас, безусловно, обнадеживает», — говорил на днях главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Важным элементом сочетания был также канадский форвард Джаред Маккан, но он получил повреждение и должен вернуться на лед со дня на день. Сегодня вместо него с Малкиным и Капаненом сыграл Эван Родригес.

Less than 30 minutes until puck drop!#LetsGoPens pic.twitter.com/njYLrPV12R — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 9, 2021

Все это не помешало финскому нападающему в очередной раз отличиться с передачи россиянина. Благодаря этому голу счет на табло стал 3:1 в пользу «Питтсбурга». Просто посмотрите, как легко они это делают. Интересно, что никто в текущем сезоне так не терзает оборону «Рейнджерс», как Капанен. На счету форварда уже 7 (3+4) очков в матчах против клуба из Нью-Йорка.

HAPPY KAPPY, HAPPY PITTSBURGH.@kasperikapanen1 leads all NHL players with seven points against the Rangers this season (3G-4A). pic.twitter.com/avKaobe11C — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 10, 2021

Статистика Каспери на данный момент впечатляет. За прошлый чемпионат в 69 играх за «Торонто» он набрал 36 (13+23) баллов. Сейчас в 22 матчах на счету нападающего уже 17 (7+10) очков.

Расцвел и Малкин, которого до недавнего времени многие беспощадно критиковали. Впрочем, было за что. Однако в последних 11 играх сезона он набрал 12 (3+9) баллов и в очередной раз доказал, что торопиться с выводами не стоит. Евгению не привыкать набирать ход походу чемпионата. В прошлом году россиянин был признан победителем в номинации «Камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки Малкин получил травму и пропустил 11 матчей. После возвращения же он набрал 73 (24+49) очка в 53 играх.

В составе «Рейнджерс» очередным результативным баллом отметился Павел Бучневич. При розыгрыше большинства он отдал голевую передачу на Райана Строума. Бучневич в отсутствии Артемия Панарина продолжает быть главным бомбардиром команды с 20 (7+13) очками.

Ryan Strome cashes in on the third period power play to bring the Rangers back within one!#NYR pic.twitter.com/aMeoQGuqFH — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 10, 2021

Павел мог забросить шайбу, но прекрасный матч провел голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри. Вот его шикарный сэйв после броска Бучневича.

This guy deserves a round of applause ? pic.twitter.com/03LJW6QwIQ — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 10, 2021

Кстати, впервые в сезоне в старте «Рейнджерс» вышел не российский вратарь. Тренерский штаб команды доверил место в воротах Киту Кинкейду. Александр Георгиев, который пропустил три шайбы в первом периоде в прошлом матче, остался в запасе, а Игорь Шестеркин на данный момент травмирован.

Концовка сегодняшней встречи получилась довольно нервной, но Сидни Кросби отправил шайбу в пустые ворота и помог «Питтсбургу» одержать третью победу подряд в основное время. На данный момент команда уверенно находится в зоне плей-офф и занимает третью строчку в турнирной таблице дивизиона. Лучшим игроком матча был признан именно Кросби, который отметился голом и передачей.