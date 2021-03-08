Ови реабилитировался за провал в матче с «Бостоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фараби — 11 (Кутюрье), 11:04 — 1:0. Овечкин — 8 (Оши, Хара), 35:11 — 1:1. Орлов — 2 (Карлсон, Врана), 39:44 — 1:2. Дженсен — 1 (Бэкстрем, Оши), 44:15 — 1:3. Вратари: Харт (55:48 — 56:34, 56:53) — Самсонов. Штраф: 4 — 8. Броски: 37 (14+8+15) — 27 (7+13+7). Наши: Проворов (22.21/1/-2) — Кузнецов (13.03/1/+1), Овечкин (17.27/3/+1), Орлов (18.12/1/+1).

8 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина нынешний сезон получается непростым. Сначала он и остальные российские игроки команды нарушили коронавирусные правила и пропустили несколько матчей. После возвращения Ови провел пару ярких матчей, но в целом голы давались ему с трудом.

Последние матчи с «Бостоном» также принесли мало позитива. Сначала Овечкин ответил на провокацию форварда соперника Трента Фредерика и ударил его клюшкой в пах — повезло, что Александра не дисквалифицировали и наказали лишь денежным штрафом. А в следующей игре Овечкин заработал «-4», а его партнер по тройке Том Уилсон после грязного приема заработал семиматчевый бан.

«Филадельфия» в нынешнем сезоне — один из главных фаворитов, и для «Вашингтона» матч начался не слишком удачно. Забить удалось лишь в конце второго периода: Овечкин на дальней штанге замкнул передачу Ти Джея Оши.

.@ovi8 scoring to the sweet sound of boos ? pic.twitter.com/D6l3nQuUm6 — Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2021

Для Овечкина этот гол стал 363-м на выезде в регулярных чемпионатах и по этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Стива Айзермана (362). Впереди остался только легендарный Уэйн Гретцки (402). Кажется, этот рекорд НХЛ вполне может пасть уже в следующем сезоне.

А в самой концовке периода в роли Овечкина выступил уже Дмитрий Орлов.

Отдельно стоит отметить вратаря «Вашингтона» Илью Самсонова, который отразил 36 бросков — это наивысший результат для него в сезоне. После отправки в фарм-клуб для него это важный момент, как и похвала главного тренера Лавиолетта после матча.