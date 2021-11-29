Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает зажигать.

36-летний российский форвард выдал лучший в карьере старт сезона и сохраняет ураганный темп четверть регулярного чемпионата. На этой неделе Овечкин забил новой команде НХЛ, собрал три голевые передачи в одной игре и оформил хет-трик в следующей, а также вплотную приблизился к историческому достижению по шайбам в большинстве.

Нападающий идет за рекордами лиги и обходит легенд. Восторженные отзывы дополняют шутки: Ови в «Вашингтоне» удалось превзойти очень серьезного конкурента — самого себя в более юном возрасте с разбросом от 20 до 35 лет, а рекорд Уэйна Гретцки по голам такими темпами может пасть уже в этой регулярке.

you get a high five

and you get a high five

and you get a high five

and you get a high five

and you get a high five pic.twitter.com/Oea2xKhv1V — Washington Capitals (@Capitals) November 28, 2021

Гол новичку лиги

В прошлый понедельник «Вашингтон» закончил выезд на Западное побережье со спаренными матчами с «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Сиэтлом». Овечкин сохранил галочку в пункте «Забивал всем командам НХЛ, против которых играл» (родной «Кэпиталз» вне его) в первой встрече с «Кракен». Гол и передача против дебютанта лиги вывели форварда на отметку в 30 (15+15) очков в 19 матчах сезона и сделали первым россиянином с 1350 очками в карьере (745+605 в 1216 играх).

«Первый (и определенно не последний) раз, когда Ови забил в Сиэтле», — обещание от «Вашингтона» после поражения (2:5) с противостоянием бывшего вратаря «Кэпиталз» Грубауэра и проведшего неделю в качестве голкипера «Кракена» Ванечека.

The first (but certainly not last) time Ovi scores in Seattle ? pic.twitter.com/CNAthPIV3w — Washington Capitals (@Capitals) November 22, 2021

Хет-трик передач с «Монреалем»

«Вашингтон» оставался одной из лучших команд сезона при всех кадровых потерях, особенно в атаке. После возвращения домой «Кэпиталз» разобрались с «Монреалем» (6:3), капитан оформил ассистентский хет-трик. В двух случаях Овечкин выступил автором второстепенных передач в розыгрышах с Евгением Кузнецовым и Джоном Карлсоном, а потом на пресс-конференции пошутил с американским защитником после вопроса об изменившейся игре с большим числом ассистов.

«А разве что-то изменилось? Так бывает. Я просто отдал шайбу Кузе, а Джони забил. Потом я отдал пас Карли, а Кузя забил. Второстепенные передачи — принимаю и такое. Знаете, все зависит от ситуации. Я стараюсь делать свою работу. Главное — играть на команду, когда все играют хорошо и правильно, тогда все набирают очки. Как-то так», — сказал Овечкин.

Другой сюжет — передача на Тома Уилсона в выходе «два в одного». Главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт обратил на этот момент особое внимание.

«Видя шайбу на клюшке Овечкина, легко можно было предположить, что он бросит. Так что со стороны Александра мы увидели действительно хорошую, бескорыстную, правильную игру. Он отдал передачу на Тома, который был открыт. И он набирает очки, по-прежнему много бросает. Но в игре есть моменты, когда нужно принять правильное решение и лучше отдать пас. Не всегда ведь нужно бросать, и сам Овечкин это хорошо понимает», — сказал Лавиолетт, которому после матча капитан подарил шайбу за выход на 11-е место рейтинга тренеров лиги по числу побед.

Хет-трик с «Флоридой»

В следующей домашней игре Овечкин оформил более привычный для себя хет-трик, первый в сезоне и самый «старый» в истории «Вашингтона». В матче с «Пантерз» форвард сначала получил шайбой по лицу после рикошета от клюшки и ненадолго скрылся в раздевалке для наложения швов, затем вернулся и выиграл вбрасывание вместо Кузнецова. В начале второго периода капитан забил Сергею Бобровскому и Спенсеру Найту друг за другом за 56 секунд. В третьем — отличился еще раз после очередной передачи не менее яркого в этом сезоне Кузнецова, а после победы над лидером Атлантического дивизиона (4:3) отправился есть индейку по случаю Дня благодарения вместе с Дмитрием Орловым и слушать поздравления от Лавиолетта.

THROW THE HATS FOR OVI?



Alex Ovechkin became the oldest @Capitals player with a hat trick in franchise history ? pic.twitter.com/dKoovQQybD — SportsCenter (@SportsCenter) November 27, 2021

«Овечкин был великолепен. Вся их тройка смотрелась превосходно, большую роль в этом сыграл Кузнецов. Ови привычно создал много моментов в атаке. Сегодняшний матч — прекрасный пример: это была важная игра, наши лидеры должны были выйти на первый план. И Овечкин был действительно очень хорош», — сказал Лавиолетт на пресс-конференции.

ovi's list of accomplishments longer than a cvs receipt at this point pic.twitter.com/MnMPsaIJYT — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Овечкин на своей встрече с журналистами на этот раз шутил в компании Кузнецова. Евгений с одной стороны называет привычной фееричную игру Александра, а с другой разделяет общее мнение: «Это невероятно».

«Попадание шайбой — это был как звонок будильника. Слава богу, не потерял ни одного зуба. Ничего особенного. В чем причина высокой результативности? Если у меня есть возможность бросить по воротам, я бросаю. Если есть возможность сделать передачу, я пасую. Простая игра, не так ли? Говорят, что в 36 лет я посыплюсь? Если честно, не обращаю внимания на все эти дурацкие разговоры. Знаете, это хорошо и им (хейтерам), и мне — как бы ни было», — сказал Овечкин.

player of the game, but make it turkey pic.twitter.com/ZJoWiFkGrO — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Гол одной из любимых команд

«Вашингтон» возглавил лигу после гостевой победы в воскресенье над «Каролиной» (4:2) — конкурентом по Столичному дивизиону. Овечкин открыл счет в матче с помощью накатившего к воротам Орлова и в 44-й раз за карьеру отличился против «Харрикейнз». Больше от него пострадали только «Тампа» (49) и «Виннипег» (48, с учетом шайб в ворота «Атланты»), снова немногим меньше — «Флорида» (43) и все остальные.

Все ждали гола Овечкина в большинстве, но «Кэпиталз» за вечер упустили все подобные попытки. «Столичные» не попали в створ даже в формате «пять на три», зато сразу после этого Орлов завершил комбинацию и определил исход встречи.

Овечкин с 19 голами и 37 очками в 22 матчах этого сезона продолжает гонку с двумя лидерами «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом в списке снайперов и бомбардиров, а вместе с тем — за «Хартом», призом самому ценному игроку лиги.

На этой неделе Александр поднялся с 29-го на 26-е место списка лучших бомбардиров в истории НХЛ, пройдя Матса Сундина (1349), Ги Лефлера (1363) и Брэндана Шэнахана (1354). Теперь у него 1357 очков в 1219 матчах регулярных чемпионатов. С 749 голами россиянин все ближе к третьему месту рейтинга снайперов лиги. Топ-3 пока еще открывает Яромир Ягр (766), а за чехом — только два великих канадца, Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Сын

Домашние матчи «Вашингтона» — это еще и милые истории Овечкина-отца и сына. Супруга капитана Анастасия приходит на игры со старшим ребенком, Сергеем. Они обмениваются приветствиями через стекло, после хет-трика папы в ворота «Флориды» на лед полетела детская кепка.

«Родителю всегда приятно видеть своего ребенка. Спросите об этом Кузю или кого-нибудь еще. Когда дети смотрят за твоей игрой, это что-то особенное. Это классный момент», — сказал Александр.

Fist bumps for Ovi Jr. ? pic.twitter.com/dhlUoojmzh — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 27, 2021

Между домашними матчами недели Овечкин успел провести эфир в соцсетях и ответил на вопросы болельщиков. Среди прочего он назвал лучшую пятерку и вратаря из России в истории НХЛ: голкипер Николай Хабибулин, защитники Андрей Марков и Сергей Зубов, нападающие Сергей Федоров, Павел Буре и Илья Ковальчук. Хоккеист задумался перед тем, как произнести последнюю фамилию, но отказался включить в пятерку себя: «Я в запасе буду».

Шаг до рекорда по голам в большинстве

Первый гол в матче с «Флоридой» приблизил Овечкина к историческому рекорду НХЛ по шайбам в большинстве — 273 против 274 у Дэйва Андрейчака. Александр в этом сезоне играет и забивает разнообразно, очень результативен в равных составах, но все не забывают про его фирменный щелчок из «офиса». Андрейчак выступал в другую эру, когда розыгрыш большинства был завязан на хоккеистах, которые действовали перед воротами и забивали за счет подправления шайбы или добивания.

«Я знаю, как он стабилен в игре. Мы все знаем, как много значит для него игра в большинстве. Если он будет дальше обходиться без травм, сохранит желание играть, он в итоге обойдет меня. Мне набрасывали и пасовали хорошие партнеры. То же и у Ови, правильно? Он забивает броском в касание из левого круга. Думаю, я забил щелчком лишь один из своих 600 с чем-то там голов. Так что все совершенно иначе. Разница есть, так? Была другая игра, иной стиль. Я располагался в паре метров от ворот», — говорит Андрейчак.

Канадский левый крайний нападающий завершил карьеру в 2006-м после 23 лет в НХЛ и всего забил 640 голов (15-е место). Финальный сезон Андрейчака совпал с дебютным сезоном Овечкина.

«Это будет очень интересный момент для меня и, думаю, для всей лиги, когда побью этот рекорд и стану №1. Мы знаем точно, что должны делать в большинстве. Когда мы правильно двигаем шайбу и верно разыгрываем, все получается. Я помню, Андрейчак был большим парнем. Хоккей был другим в то время. Я играл в России за «Динамо». Все было иначе, я знаю это. Когда у вас такие габариты, нужно ими пользоваться», — говорит Овечкин.

Вратарь «Монреаля» Джейк Аллен после встречи с российским снайпером емко описал его опасность именно при розыгрыше численного преимущества: «Думаю, если кто-то бы уже придумал способ остановить его в большинстве, наверное, он получил бы Нобелевскую премию».

Вероятно, сейчас в НХЛ претендентов на подобное нет. И это здорово.