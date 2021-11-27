Сын Овечкина бросил кепку на лед после хет-трика отца в матче с «Флоридой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

После третьей шайбы сын Овечкина бросил кепку на лед.

Ovi Jr chucking a hat out for his dad is a top moment of the year



(?: jayhugh13/IG) pic.twitter.com/eC18mmFalB — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 27, 2021

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру, а в этом сезоне — 18 шайб в 21 матче.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.