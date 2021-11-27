Сын Овечкина бросил кепку на лед после хет-трика отца в матче с «Флоридой»
09:46
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).
После третьей шайбы сын Овечкина бросил кепку на лед.
Ovi Jr chucking a hat out for his dad is a top moment of the year— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 27, 2021
(?: jayhugh13/IG) pic.twitter.com/eC18mmFalB
Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру, а в этом сезоне — 18 шайб в 21 матче.
После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.
Читайте также
Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю