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Сын Овечкина бросил кепку на лед после хет-трика отца в матче с «Флоридой»

09:46
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

После третьей шайбы сын Овечкина бросил кепку на лед.

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру, а в этом сезоне — 18 шайб в 21 матче.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.

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Сергей Разин все материалы автора
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