Помешать Александру могут два вундеркинда из «Эдмонтона».

Хоккейный мир с замиранием следит за снайперскими подвигами Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» в этом сезоне обогнал Бретта Халла и нацелен превзойти достижение Яромира Ягра. Осталось забросить 21 шайбу — и рекорд великого чеха падет. На фоне снайперских успехов и погони за Уэйном Гретцки в тень ушли другие заслуги Овечкина. Помимо 15 голов, он 18 раз ассистировал партнерам и занимает третье место в бомбардирском рейтинге лиги. Впереди только Коннор Макдэвид (36 очков) и Леон Драйзайтль (40).

Сложно найти человека, оказывающего большего влияние на игру «Вашингтона», чем Александр. Лидер на льду и в раздевалке. Вожак, ведущий команду за собой. С отсутствием ключевых форвардов — Оши, Бэкстрема, Манты — на их русский дуэт с Евгением Кузнецовым выпала большая ответственность. Нападающие справляются с ней с лихвой. Россияне возглавляют список бомбардиров «Кэпс» и набрали на двоих 57 (22+35) очков. Кузнецов расцвел в новом сезоне, а рядом с ним переживает неизвестно какую по счету молодость Овечкин.

Александр с большим отрывом лидирует в «Вашингтоне» по показателю xG (ожидаемые голы). Поясню. Овечкин — игрок, генерирующий для команды наибольшее число опасных моментов. Когда форвард на льду, вратарям соперников требуется повышенная концентрация. Дело не только в заброшенных шайбах Александра. Капитан «Столичных» — самый бросающий игрок команды (86 за 20 матчей). Реализация при этом — 17,4 процента.

По первым месяцам регулярного чемпионата Овечкин — реальный претендент на «Харт Трофи». Приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в командный результат. «Вашингтон» идет на третьем месте «Востока», а недавнее поражение от «Сиэтла» (2:5) — единственное с разницей более чем в одну шайбу. Показателен последний матч с «Монреалем». Овечкин придержал машину по забиванию голов, но помог команде тремя ассистами.

Два последних сезона «Харт Трофи» вручали эдмонтовским вундеркиндам — Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Эта убойная парочка не первый год кошмарит вратарей лиги, разрывая всех в регулярке, но в плей-офф запал заканчивается. Впрочем, это совсем другая история. Обладателя «Харта» определяют голосованием Ассоциации журналистов НХЛ. Овечкин трижды выигрывал трофей — в 2008, 2009 и 2013 годах. После девятилетней паузы у него достаточно шансов снова получить приз.

Александр точно посоревнуется за «Ришар Трофи», который достается лучшему снайперу регулярки. Конкурент тот же — немецкая звездочка «Эдмонтона» Драйзайтль. Пока Леон опережает россиянина, но впереди еще больше половины сезона. «Ришар» — приз с объективными основаниями для вручения. Забил больше всех — получите, распишитесь. Когда говорят о «Харте», определяющим станет мнение прессы. Которая превозносит Овечкина до небес, считает каждый его гол, сопоставляет их количество с легендами прошлого и создает крутые инфоповоды. Пожалуй, это самый ценный индивидуальный приз лиги.

Выявить обладателя «Харта» через количественные показатели невозможно. Отставание в бомбардирской гонке от банды из «Ойлерз» не приговор для Александра. Основной критерий — влияние хоккеиста на успех команды. Макдэвид и Драйзайтль значат для «Эдмонтона» не меньше, чем Овечкин для «Вашингтона». Но при всем уважении к их связке, к Кузнецову, Оши и восстанавливающему от травмы Бэкстрему, по масштабу влияния никто не сравнится с Александром.

На днях Овечкин установил знаковое достижение. Форвард забил новичку лиги «Сиэтлу», и теперь в НХЛ не осталось команд, которые бы не пропускали от «русского Гретцки». В 36 лет Александр выдал лучший старт в карьере. Разумеется, держать высокую планку весь сезон архисложно. Регулярка НХЛ — изнурительный марафон, который усложнится олимпийской паузой. Не избежать безголевых серий, когда ненавистники напомнят, что Овечкин якобы сдулся и уже не тот. Александр же не собирается расслабляться и постарается до конца регулярки догнать Ягра. Предположу, что, если это случится, журналисты добавят ему голосов в борьбе за «Харт». Вручать трофей третий год подряд хоккеистам одной команды — моветон. Макдэвид и Драйзайтль выиграют еще не один индивидуальный приз, а Овечкину лояльная пресса может повысить котировки за выслугу лет.