Овечкин стал суперассистентом! Сделал три голевые передачи на партнеров, но так и не забил сам

Теперь Александр — второй бомбардир сезона в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы: Дауд — 2 (Орлов, Дженсен), 3:34 — 1:0. Карлсон — 4 (бол., Кузнецов, Овечкин), 9:43 — 2:0. Сгарбосса — 1, 14:31 — 3:0. Эванс — 4 (Лехконен), 18:46 — 3:1. Кузнецов — 7 (Карлсон, Овечкин), 29:05 — 4:1. Кофилд — 1 (Друэн, Сузуки), 38:54 — 4:2. Уилсон — 7 (Овечкин, Макмайкл), 41:49 — 5:2. Орлов — 3 (Дауд), 45:57 — 6:2. Лехконен — 2 (Галлахер, Эванс), 57:34 — 6:3.

Вратари: Самсонов — Аллен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (16+10+8) — 28 (5+10+13).

Наши: Кузнецов (22.06/2/0), Овечкин (21.00/4/+2), Орлов (23.49/5/+3) — Романов (20.59/1/-1).

25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Такого большого списка отсутствующих игроков у «Кэпиталз» не было давно. Мало того, что клуб страдает от эпидемии травм, так еще в дело вмешался ковид-протокол. Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Конор Шири, Энтони Манта, Ларс Эллер, Михал Кемпни, а сегодня в середине игры с «Монреалем» вылетел еще и Джастин Шульц. Удивительно, как в таких спартанских условиях команда Питера Лавиолетта продолжает исправно набирать очки и по этому показателю на данный момент входит в топ-5 лиги.

Логично, что в сложившейся ситуации главному тренеру «Вашингтона» приходится экспериментировать с сочетаниями. Сегодня в первом звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным появился белорусский нападающий Алексей Протас. В недавнем матче против «Сан-Хосе» он заработал свое первое очко в НХЛ, отдав голевую передачу на Шири. «Алексей в каждой игре проделывал хорошую работу. Он постоянно был в гуще событий, вступал в единоборства, использовал скорость. Для него сегодняшний матч — отличная возможность показать, на что он способен в более значительной роли», — говорил перед игрой Лавиолетт.

Сегодня белорусский форвард не портил общую картину, однако отличиться результативными действиями не смог. В некоторых ситуациях Овечкин мог бросать сам, но пытался помочь Протасу забить дебютный гол в лиге. Капитан «Вашингтона» сегодня включил режим распасовщика и записал на свой счет три передачи. В первых 20 матчах сезона на счету Александра уже 18 пасов, и он превзошел свои показатели чемпионата 2008/09 (17 передач в первых 20 играх).

В очередной раз 36-летний форвард доказал, что не собирается тянуть одеяло на себя из-за снайперской гонки. В эпизоде с голом Тома Уилсона 36-летний россиянин не пожадничал и помог отличиться партнеру. Всего на счету Овечкина 33 (15+18) очка и до старта матча «Эдмонтона» он вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, обойдя Коннора Макдэвида.

Поучаствовал Александр и в атаке, которая завершилась голом Евгения Кузнецова. После шикарной передачи Джона Карлсона центрфорвард не мог себе позволить промазать из убойной позиции. Это его седьмой гол в текущем регулярном чемпионате. На счету форварда уже 24 очка и его отличную игру отмечают не только журналисты, но и партнеры по команде. «Все знают, как он умеет кататься и контролировать шайбу. В этом сезоне он в каждом матче приносит команде огромную пользу и это очень важно для нас. Особенно с учетом того, что Бэкстрем все еще восстанавливается. Евгений сейчас наш главный центрфорвард. Возможно, прошлый чемпионат был не самым лучшим в его исполнении, но он сделал выводы и показал свой профессионализм», — сказал Дмитрий Орлов.

Русская бригада «Вашингтона» сегодня была в огне. На счету Овечкина, Кузнецов и Орлова в сумме 7 очков. Российский защитник отличился уже третий раз в сезоне.

К сожалению, не смог существенно продлить свою сухую серию Илья Самсонов. Она оборвалась на отметке 170 минут и 13 секунд. У вратаря «Кэпиталз» до игры с «Монреалем» было три сухаря в пяти матчах и 95 процентов отраженных бросков. Шикарные цифры сегодня были подпорчены, но расстраиваться Илье не стоит. Его команда доминировала практически на протяжении всей встречи, а в первом периоде разница попыток бросков просто поражала — 32-8.

У финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона в последних 10 матчах 8 поражений, а игра команды смотрится удручающе. Даже Коул Коуфилд, который был главным претендентом на «Колдер Трофи», не тащит. Американец недавно вернулся после ссылки из АХЛ и только сегодня забил свой первый гол в чемпионате. Кажется, сказка «Монреаля» вновь закончилась надолго.