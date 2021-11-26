Бывший нападающий «Тампа-Бэй» и «Баффало» Дэйв Андрейчук сравнил свой стиль со стилем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. По его словам, россиянин часто забивает в одно касание.

«В мою сторону бросали хорошие игроки, — приводит слова Андрейчуку сайт НХЛ. — То же самое и с Ови, верно? Однако думаю, что из всех 600 с чем-то голов у меня только одна шайба в одно касание. В этом мы абсолютно разные, можно сказать, противоположности, так ведь? Была другая игра, другой стиль. Я находился буквально в двух метрах от ворот».

Овечкину осталось два гола до повторения абсолютного рекорда Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (272 шайбы против 274).

«Это будет интересный момен как для меня, так и для всей лиги, когда я побью этот рекорд», — сказал 36-летний Овечкин.

Россиянин в этом сезоне провел 20 матчей, в которых набрал 33 (15+18) очков. Овечкин также занимает четвертое место в списке снайперов за всю историю НХЛ (745 голов). Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).