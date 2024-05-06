«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча

«Рейнджерс» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» — 4:3. Счет в серии 1-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Мика Зибанежад, по шайбе забросили Винсент Трочек и Артемий Панарин, который забил победный гол, вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25. У «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

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