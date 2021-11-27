Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Флоридой» (4:3). Один раз он отличился в большинстве, еще дважды — в равных составах.
Выделим главные цифры очередного снайперского подвига Овечкина.
1. Теперь у россиянина 18 голов в этом сезоне. В списке лучших снайперов он второй вслед за Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (20). В таблице бомбардиров Овечкин поднялся с 36 очками на вторую строчку, сравнявшись с еще одним нападающим «Ойлерз» Коннором Макдэвидом. Первый снова Драйзайтль — 40 баллов.
2. В самом главном списке — исторической снайперской гонке НХЛ — у Овечкина теперь 748 голов. До Яромира Ягра (766) осталось меньше 20 шайб, еще выше только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
3. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин поднялся на 26-е место с 1356 очками, обогнав Брэндана Шэнахана. Следующая цель — Джонни Буцик (1369). недалеко также Майк Модано (1374). Первый — Гретцки с недостижимыми 2857 баллами.
4. Один рекорд может быть побит в самое скорое время. У Овечкина стало 273 гола в большинстве. Больше только у Дэйва Андрейчака — 274. Гретцки с 204 — только на 17-м месте.
5. Для Александра Великого этот хет-трик — 28-й в карьере. Он вышел на шестое место в НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Бобби Халлом и Марселем Дионном. Новая цель Фил Эспозито (32), первый — все тот же Гретцки — 50.
6. Этот матч для Овечкина — 153 с 2+ голами. В таблице по такому показателю он на 4-м месте в истории, чуть-чуть осталось до Марио Лемье (154). Еще выше Бретт Халл (158), первый — Гретцки (189).
7. А еще сегодня был 117-й победный гол Ови. Тоже 4-е место, на шайбу больше у Эспозито (118), в лидерах — Хоу (121) и ... нет, не Гретцки, а Яромир Ягр (135).
8. Россиянин — самый возрастный автор хет-трика в истории «Вашингтона». (36 лет 70 дней). Он превзошел достижение Петера Бондры (35 лет 295 дней), установленное 29 ноября 2003 года.
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