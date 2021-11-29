В Овечкине есть что-то инопланетное. Многие ждали, что он сдуется после 35, а он продолжает штамповать голы

«Вашингтон» справился с «Ураганами» из Каролины. У Ови — гол №749, у Орлова — победная шайба.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Овечкин — 19 (Орлов, Уилсон), 31:58 — 0:1. Протас — 1 (Карлсон), 32:57 — 0:2. Котканиеми — 5 (Мартинук, Деанджело), 46:22 — 1:2. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Пеши), 53:32 — 2:2. Орлов — 4 (бол., Уилсон, Карлсон), 57:05 — 2:3. Карлсон — 5 (п.в.), 58:19 — 2:4.

Вратари: Андерсен (57:33 — 58:19, 58:25) — Самсонов.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (10+9+13) — 25 (7+11+7).

Наши: Свечников (17.38/2/-2) — Кузнецов (23.27/2/0), Овечкин (23.32/4/+1), Орлов (21.02/1/+2).

28 ноября. Роли. PNC Arena.

Орлов помог сделать гол №749

Александр Овечкин забивает в свои 36 лет так легко, словно соперники сознательно перед ним расступаются и раскладывают красную дорожку, параллельно выстраивая почетный караул вместе с оркестром. Сейчас, похоже, мало кто сомневается в том, что ветеран побьет рекорд Уэйна Гретцки. Это задача не одного сезона. Главное, чтобы здоровье не подвело. Но если российский снайпер в солидном возрасте забивает с такой регулярностью, то легко поверить в существование внеземных цивилизаций и рептилоидов. В фигуре Овечкина есть что-то инопланетное и необъяснимое.

«Каролина» провела серьезную работу и вроде бы делала все правильно, почти наглухо перекрыв кислород лучшему игроку соперника на полтора периода. Плоды этой колоссальной работы ушли водой в песок из-за одного человека, хотя красивой получилась вся голевая комбинация. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов своевременно взял дело в свои руки, приехал к чужим воротам, переключил все внимание на себя и умнейшим пасом нашел одинокого Овечкина на дальней штанге. Капитан «Вашингтона» забросил свою 19-ю шайбу в чемпионате, которая вошла в голевую историю для россиянина в НХЛ под номером 749. В нынешнем сезоне он набрал уже 24 очка, играя в формате «пять на пять». Единственный конкурент во всей лиге, который имеет такой же показатель, — защитник «Флориды» Аарон Экблад.

Русско-белорусское звено

«Каролина» видится одной из немногих команд, способных доставить серьезные проблемы «Вашингтону». Дело не в том, что три года назад именно «Харрикейнз» сенсационно выбили действующего обладателя Кубка Стэнли во главе с Овечкиным в первом раунде. Нынешняя «Каролина» способна включать дикие скорости, мощно играть в тело и действовать с позиции силы всеми четырьмя звеньями, благо классных нападающих хватает. Например, талантливый финн Йеспери Котканиеми, уведенный в межсезонье по «оффершиту» из «Монреаля», пока не может закрепиться выше четвертой тройки.

Гостям пришлось несладко и уже в самом начале первого периода их вратарь Илья Самсонов ошибся на выходе, но его спасла штанга. «Кэпиталз» пытались контратаковать. Иногда было опасно, хотя игровое преимущество оставалось на стороне «Каролины». Защитники «Вашингтона» ошибались под давлением и в дело приходилось вступать вратарю. Самсонов поводов для критики больше не давал.

Two wild chances for the #Canes within the first 35 seconds.



First with Samsonov coming out of his net, the second on a rush for Teravainen. Threatening start for the home side. pic.twitter.com/iJNlnp8oS5 — Walt Ruff (@WaltRuff) November 28, 2021

В состав «Столичных» вернулся после перенесенного коронавируса Ларс Эллер. Было заметно, что длительная пауза сказалась на его состоянии. Даже учитывая возвращение датчанина, ситуация с нападением у команды непростая. Компанию Александру Овечкину и Евгению Кузнецову в первом звене снова составил белорус Алексей Протас. Габаритный, мощный и не слишком быстрый новичок лезет из кожи, пытаясь компенсировать недостаток скорости умными решениями. Местами получается неплохо. Вот только с завершением у Протаса долгое время ничего не получалось. Дважды с его опасными бросками блестяще справился голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Наконец, во втором периоде на помощь белорусу пришел рикошет от конька защитника соперника Тони Дианджело.

First career goal for Protas

pic.twitter.com/3ZySoXKYcl — Bet The Pucks (@betthepucks) November 28, 2021

Все решило большинство

Третий период хозяева предсказуемо отыграли в полном соответствии со своим названием, проводя одну яростную атаку за другой, и заставили игроков «Вашингтона» ошибаться. Оба раза Самсонов пропустил после убойных бросков в верхний угол над ловушкой. Особенно классным вышел кистевой со средней дистанции у Котканиеми.

«Кэпиталз» в один момент удержались буквально на честном слове и только за счет своего огромного опыта не позволили сопернику забить еще. Игроки «Каролины» пребывали на огромном эмоциональном подъеме, но именно в этот момент очень сложно сохранить голову холодной. Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор метался по скамейке разъяренным зверем. Как только арбитры абсолютно справедливо оставили его команду втроем против пятерых, специалист стал активно жестикулировать, орать еще громче, используя, судя по мимике, весь арсенал ругательств на английском языке. Смотрелся Бриндамор в эти секунды чистым дьяволом. Судьбе в лице Орлова было угодно, чтобы два очка достались «Вашингтону», что позволило команде выйти на общее первое место в лиге. Первый оштрафованный Сет Джарвис успел выскочить на лед и тут же россиянин забил с близкого расстояния.