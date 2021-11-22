Овечкин забил во втором матче подряд! Но его «Вашингтон» проиграл новичку лиги

До Ягра — 21 гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Уилсон — 6 (Кузнецов), 3:34 — 0:1. Маккэн — 7 (бол., Шворц, Гики), 15:58 — 1:1. Шворц — 4 (Соуси, Блэкуэлл), 26:17 — 2:1. Ларссон — 1 (Гурд, Ярнкрок), 27:00 — 3:1. Ярнкрок — 1 (Шворц), 33:51 — 4:1. Овечкин — 15 (Орлов, Уилсон), 43:09 — 4:2. Гурд — 5 (п.в., Танев, Шворц), 59:31 — 5:2.

Вратари: Грубауэр — Ванечек (57:13 — 59:31).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (14+9+8) — 39 (11+5+23).

Наши: — — Кузнецов (22.28/2/0), Овечкин (24.01/6/-1), Орлов (17.58/1/+1).

22 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж Арена».

Когда Александр Овечкин в начале текущего месяца немного сбавил свой потрясающий октябрьский темп, в хоккейной песочнице встал вопрос — сможет ли легендарная восьмерка до конца регулярки догнать Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю?

Однако вчера капитан «Вашингтона» положил дубль в матче с «Сан-Хосе», успокоил персональных поклонников, и сомнительный вопрос отпал сам собой. Вот и сегодня россиянин в гостевом матче с «Сиэтлом» не ушел со льда без заброшенной шайбы и показал нам, что падение рекорда Ягра — дело пары-тройки месяцев.

Правда, гол Овечкина в конечном счете не помог «Кэпиталз» обыграть откровенно слабых и сырых «Кракенов», которые в своем дебютном сезоне бултыхаются на дне Западной конференции вместе с перманентно ужасной «Аризоной». Хотя для гостей этой ночью все начиналось вполне себе неплохо, и уже на четвертой минуте «Столичные» повели усилиями первой тройки.

Причем благодарить за быстрый гол команда Питера Лавиолетта целиком и полностью должна Евгения Кузнецова. Просто посмотрите, как первый центр «Вашингтона» обокрал Жереми Лозона на чужой лицевой и одной рукой выдал роскошный пас на накатившего из глубины Тома Уилсона! И, глядя на такого Кузю, хочется рвать волосы на голове от осознания того, что он с большой долей вероятностью не сыграет вместе с Овечкиным на Олимпиаде в Пекине. Впрочем, уже через десять минут челябинец привез удаление, и именно оно помогло «Сиэтлу» сравнять счет еще до первого перерыва.

Off to another hot start ? pic.twitter.com/ZRNPoFwRSi — Washington Capitals (@Capitals) November 22, 2021

А вот второй период один из лидеров «Востока» наглухо проспал и вполне заслуженно получил трешку в ворота Витека Ванечека. Причем в эпизодах с шайбами Адама Ларссона и Калле Ярнкрока на льду у «Вашингтона» была тройка Овечкин — Кузнецов — Уилсон.

Lars living the Swede life with his first goal in a #SeaKraken sweater! ??? pic.twitter.com/mQwLsIAS9I — Seattle Kraken (@SeattleKraken) November 22, 2021

Однако, несмотря на две пропущенные шайбы, именно ударное сочетание гостей сегодня регулярно заставляло трудиться в рамке «Сиэтла» Филипа Грубауэра и в начале третьего периода подарило «Кэпиталз» шанс на спасение. На 44-й минуте Уилсон здорово отборолся в средней зоне и помог Дмитрию Орлову выдать пас на Овечкина, который протащил шайбу за чужую синюю и убойным кистевым с дальнего пятачка поразил правую «девятку».

Alex Ovechkin (@ovi8) has now scored against every active NHL opponent. ? pic.twitter.com/2KQat6IoWZ — NHL (@NHL) November 22, 2021

Причем, отличившись в матче с «Кракенами», Александр Великий не только приблизился к Ягру, но и стал одним из немногих хоккеистов, кто забивал гол в ворота каждой из действующих команд НХЛ (разумеется, кроме «Вашингтона»). И это вдобавок к тому, что 30-е очко в текущем чемпионате позволило Ови выйти на 28-е место в списке бомбардиров, обойдя шведа Матса Сундина.