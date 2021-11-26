Овечкин назвал пятерку лучших россиян в истории НХЛ и не включил в нее себя

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во время эфира в Instagram назвал вратаря и пятерку лучших российских игроков в истории НХЛ.

По мнению 36-летнего хоккеиста, это голкипер Николай Хабибулин, защитники Андрей Марков и Сергей Зубов, нападающие Сергей Федоров, Павел Буре и Илья Ковальчук.

Овечкин задумался перед тем, как назвать последнюю фамилию, но отказался включить в пятерку себя. «Я в запасе буду», — сказал он.

Овечкин в этом сезоне провел 20 матчей, в которых набрал 33 (15+18) очков. Он занимает четвертое место в списке снайперов за всю историю НХЛ (743 шайбы). Впереди Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).