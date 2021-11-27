«Овечкин сделан из деталей танка времен СССР». Что пишут американцы о хет-трике Ови

Обзор североамериканских СМИ о великолепной игре капитана «Вашингтона» против «Флориды» (4:3).

The Washington Post: «Овечкин включился в борьбу за «Харт Трофи»»

Александр Овечкин оказался один на пятаке в начале третьего периода. Евгений Кузнецов нашел его передачей из-за ворот, и Овечкин бросил мимо Сергея Бобровского, забив решающий гол для «Вашингтона» в матче с «Флоридой». Трибуны на Capital One Arena взорвались, кепки посыпались дождем на лед в честь первого хет-трика Александра в сезоне. В конце празднования Овечкин подъехал к своему трехлетнему сыну Сергею и помахал ему через стекло.

У капитана «Кэпиталз» сейчас 18 шайб и 18 передач за 21 матч сезона. Овечкин забил 748-й гол за карьеру и приблизился к Яромиру Ягру на расстояние 18 точных бросков в списке лучших снайперов НХЛ. 36-летний форвард снова включился в борьбу за «Харт Трофи».

RMNB: «Овечкин сделал 28-й хет-трик в карьере после того, как тренер «Флориды» назвал его вторым снайпером в истории НХЛ»

Александр Овечкин выдал еще один легендарный матч, и ключевую роль играет его контекст. Перед матчем главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт похвалил Овечкина, назвав его вторым лучшим снайпером в истории НХЛ. Затем в начале первого периода после броска игрока «Пантерз» шайба попала в лицо нападающему. Это была не лучшая идея.

К концу вечера Овечкин оформил свой 28-й хет-трик в карьере. Матч напомнил игру с «Монреалем» в 2008 году, когда Александр получил удар в лицо и ответил четырьмя голами, включая победный в овертайме. Капитан «Кэпиталз» был вознагражден частью индейки в честь Дня благодарения после игры, которая заменила традиционные гигантский топор и щит викингов. Овечкин присоединился к Дмитрию Орлову (лучшему защитнику) у импровизированного стола, и оба оторвали гигантские индюшачьи ножки. Индейку поместили в корзину с надписью «Победоносная нога викинга»

player of the game, but make it turkey pic.twitter.com/ZJoWiFkGrO — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

Capitals Outsider: «Овечкин продолжает самый огненный старт в карьере»

После того как Овечкин получил шайбой по лицу, Александр вернулся в игру против «Флориды», забил дважды за считаные секунды, в том числе один гол в большинстве, — и снова отличился в третьем периоде. Это позволило оформить свой 28-й хет-трик в регулярных чемпионатах. В этом сезоне у капитана «Вашингтона» 18 голов, и по странному стечению обстоятельств — только один победный.

У Овечкина 748 шайб за карьеру — это четвертое место в истории. Но теперь он всего в одном точном броске от Дэйва Андрейчака с 274 голами в большинстве. Александр также обогнал Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ. Увидеть, как далеко он сможет подняться в этом рейтинге, — не больше чем бонус, поскольку Александр преследует Уэйна Гретцки как лучшего снайпера всех времен.

Между тем 36-летний нападающий по-прежнему бросает вызов молодым форвардам «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю — лидерам по очкам в этом сезоне. Овечкину будет сложно угнаться за ними, но по итогам 21 матча он в отличной форме и продолжает самый огненный старт в своей карьере.

NBC: «Тот факт, что Овечкин продолжает подниматься в рейтинге снайперов за всю историю, впечатляет сам по себе»

Тот факт, что Овечкин продолжает подниматься в рейтинге снайперов за всю историю, впечатляет сам по себе. Но то, что он выступает в лиге с тех пор, когда многие партнеры еще были детьми, переводит его достижение в другое измерение.

Овечкину осталось всего 18 голов для того, чтобы догнать Яромира Ягра, всего 53 шайбы, чтобы догнать Горди Хоу, и 146, чтобы догнать Уэйна Гретцки. И с каждым матчем Александр не думает замедляться. Он только ускоряется.

Если и был признак того, насколько доминирующим Овечкин оставался на протяжении долгого времени, то это не 23-летний защитник (речь о Деннисе Чоловски). Он вырос как его фанат, а сейчас радовался вместе с Александром его очередному хет-трику. Понять о длительном доминировании капитана «Кэпиталз» можно было, когда после третьего гола в матче Овечкин подъехал и помахал своему сыну Сергею, которому сейчас три с половиной года. Он сидел в первом ряду среди фанатов, которые бросали кепки на лед в честь его отца.

Это было очередным напоминанием того, что игра его партнеров по команде менялась со временем. Игра Овечкина — нет. Идут годы, а Александр остается великим игроком.

Журналист RMNB Иан Оланд: «Может быть, Овечкин на самом деле сделан из деталей старого танка времен СССР»

NBC Sports Washington zoomed into Alex Ovechkin on the bench. He doesn't look like he had any stitches or any bruising. Maybe he really is made out of old USSR tank parts. — Ian Oland (@ianoland) November 26, 2021

Первое, что сделал Александр Овечкин, вернувшись на лед (после падания шайбы в лицо. — Прим. «СЭ»), — выиграл вбрасывание. Вероятно, это была самая чистая победа на точке за весь сезон. Во время трансляции Овечкина показали на скамейке запасных. На его лице не было заметно ни швов, ни синяков. Может быть, он действительно сделан из деталей танка времен СССР.