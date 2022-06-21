Плющев: «Кучеров умеет держать удар, терпеть боль и играть через не могу»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

«В таких матчах морально-волевые качества игроков всегда учитываются. Думаю, Кучеров умеет держать удар, терпеть боль и играть через не могу. Валерий Харламов играл с переломом голеностопа и доказывал, что противники — не самые великие игроки на этой планете. Думаю, врачи сделают все, чтобы он был в строю. А все остальное зависит от него», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2). Россиянин сделал две результативные передачи в игре с «Эвеланш». В конце третьего периода форвард получил травму и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку.

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч серии состоится 23 июня.