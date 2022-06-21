Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Тампы-Бэй» над «Колорадо» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (6:2).

«Надо понимать, это плей-офф. Грубо говоря, и той, и другой команде отступать некуда. Поэтому каждый из них будет добиваться результата, независимого ни от чего. Одни мобилизовались, другие расслабились. Игры дорого стоят, и предсказать результат достаточно сложно. Тем более встречаются команды, которые доказали свою состоятельность в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Все может повернуться как в одну, так и в другую сторону», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Тампа» одержала первую победу в финале против «Колорадо». «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 1-2.

Четвертый матч серии состоится 23 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.