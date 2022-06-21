Экс-генменеджер сборной России: «Тампа» будет бороться за третий Кубок из последних сил»

Экс-генменеджер сборной России считает, что «Тампа» будет бороться за третий Кубок Стэнли из последних сил

Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов высказался о противостоянии в финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо».

«Колорадо» играет у себя на площадке очень сильно, хорошая команда. Но даже после разгромного поражения 0:7 я всем говорил, что «Тампа» — это кубковый боец, имеющий огромный опыт игры в финале. Не так просто они завоевали два Кубка подряд. Я думаю, что вся игра еще впереди. Очень рано говорить, кто будет победителем.

Знаете, хоккей — игра до финальной сирены, а финал состоит из семи матчей. Я думаю, что нас ждут интересные поединки. Просто так «Тампа» не отдаст те два Кубка, которые они завоевывали, и будет бороться за третий из последних сил. Для этого есть все возможности», — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

«Тампа» одержала победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2). «Лайтнинг» уступают в серии со счетом 1-2.

Четвертый матч серии состоится 23 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.