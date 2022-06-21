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Сегодня, 06:25

«Тампа» не хочет отдавать кубок! Кучеров и Василевский выдали шикарный матч

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в матче против «Колорадо».
Фото USA Today Sports
Интрига в финальной серии сохраняется.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Третий матч
«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Голы: Ландескуг — 10 (бол., Рантанен, Макар), 8:19 — 0:1. Чирелли — 2 (Марун), 13:03 — 1:1. Палат — 10 (Стэмкос), 14:54 — 2:1. Пол — 5 (Колтон), 21:26 — 3:1. Ландескуг — 11 (бол., Макар, Рантанен), 24:43 — 3:2. Стэмкос — 10 (Кучеров, Богосян), 27:52 — 4:2. Марун — 4 (Кучеров, Хедман), 31:15 — 5:2. Перри — 6 (бол., Палат, Хедман), 34:58 — 6:2.
Вратари: Василевский — Кемпер (Францоуз, 31:15, 54:40 — 56:29).
Штраф: 27 — 33.
Броски: 32 (12+14+6) — 39 (14+13+12).
Наши: Кучеров (17.46/6/+3), Сергачев (20.17/1/+1) — Ничушкин (20.16/1/-1).
21 июня. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 1-2

Разгром с семью пропущенными шайбами во втором матче выглядел совершенно безнадежно для «Тампы»: казалось, что «Колорадо» — просто команда из другой лиги. Но мог ли сдаться обладатель двух последних Кубков Стэнли? Кто-то называл высокогорье Денвера причиной тусклого выступления «Тампы» в гостях, но два поражения в первых двух матчах лишили чемпиона выбора — чтобы сохранять шансы на кубок, третью игру надо было забирать.

«Лайтнинг» помчались вперед, но для них снова повторялся кошмар: Маккиннон сделал пас на Валерия Ничушкина, который в касание отправил шайбу в ворота. Спас хозяев челлендж — после видеопросмотра арбитры увидели, что перед пасом на Маккиннона защитник упустил шайбу за синюю линию. Правда, вскоре «Колорадо» открыло счет уже легально — Габриэль Ландескуг реализовал большинство.

«Тампе» реализовать численное преимущество не удалось, зато немного сумбурный проход Сирелли привел к голу.

Почувствовав уверенность в своих силах, «Тампа» помчалась в атаку, а гости начали теряться. Когда Стэмкос и Палат кружили в их зоне, игроки «Колорадо» просто растерялись. Как итог — яркая комбинация, завершившаяся голом чешского нападающего «Лайтнинг».

Если во втором голе два форварда первой тройки обошлись без участия Никиты Кучерова, то во втором периоде российский нападающий вышел на первый план. Сначала он классно освободился от опеки Эрика Джонсона и с неудобной выдал классную передачу на Стэмкоса.

А вскоре Кучеров ассистировал Патрику Маруну, отправившему на отдых основного вратаря «Эвеланш» Дарси Кемпера.

Пока команда уничтожала соперника в чужой зоне, в воротах очень уверенно весь матч отыграл Андрей Василевский. Семь пропущенных во втором матче шайб никак не надломили российского вратаря. Он не допустил ни одной ошибки.

Игра спокойно шла к победе «Тампы», но просто так в финале плей-офф никто не сдается. Во второй игре на соперника прыгали игроки «Тампы», на этот раз то же самое проделали их оппоненты. Девон Тэйвз грубо сыграл против Кучерова и получил две минуты штрафа. Россиянин вышел на лед в большинстве, но было видно, что после броска он почувствовал боль — после смены Кучеров отправился в раздевалку. Остается надеяться, что это была перестраховка, и серьезных повреждений у Кучерова нет.

Андрей Василевский (хоккей)
Валерий Ничушкин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
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25.06
21.06 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 17 26
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 17 11
Габриэль Ландескуг

Габриэль Ландескуг

Колорадо

 17 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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