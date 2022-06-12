Василевский о Шестеркине: «Игорь отлично играл. Это была великолепная серия с участием двух сильных вратарей»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский оценил игру голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

Сегодня, 12 июня «Лайтнинг» победили команду из Нью-Йорка (2:1), выиграли серию финала Восточной конференции со счетом 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

«Игорь провел отличную серию, он давал своей команде шансы на победу. Тем не менее, наша команда оказалась сильнее. Во всех матчах, кроме первого, была равная борьба. Это была великолепная серия с участием двух сильных вратарей», — сказал Василевский на послематчевом интервью.

В серии против «Тампы» Шестеркин отразил 195 из 209 бросков по своим воротам.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» встретится с «Колорадо». Первый матч серии пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).