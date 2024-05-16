Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс»

«Айлендерс» объявили о подписании контракта с российским нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым.

25-летний россиянин подписал с командой НХЛ однолетний контракт новичка.

В минувшем сезоне Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 11 играх.

«Айлендерс» в сезоне-2023/24 вышли в плей-офф НХЛ. Там команда проиграла «Каролине» (1-4) в первом раунде.