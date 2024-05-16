Плющев — о переходе Цыплакова в «Айлендерс»: «У него есть все для того, чтобы заиграть в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход форварда «Спартака» Максима Цыплакова в «Айлендерс».

«Максим провел сезон на очень высоком и хорошем уровне. По манере игры он соответствует НХЛ. Он физически одарен, с хорошим катанием. У него все может получиться. Адаптация всегда проходит тяжело, тем более в новой среде. Но это все зависит от него. Если он принял такое решение, значит, он внутренне готов к этому. У него есть все для того, чтобы заиграть в НХЛ», — сказал Плющев «СЭ».

В минувшем сезоне Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 11 играх.

«Айлендерс» в сезоне-2023/24 вышли в плей-офф НХЛ. Там команда проиграла «Каролине» (1-4) в первом раунде.