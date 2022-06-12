Галлан: «Шестеркин играл потрясающе. Лучший хоккеист «Рейнджерс» и в серии с «Тампой», и во всем сезоне»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан похвалил вратаря Игоря Шестеркина за игру в плей-офф НХЛ.

Сегодня, 12 июня команда из Нью-Йорка проиграла «Тампе» (1:2) в шестом матче финала Восточной конференции и вылетела из Кубка Стэнли, уступив «Лайтнинг» в серии со счетом 2-4.

«Игорь играл потрясающе. Он давал нам шансы на победу в каждом матче. Во многих играх мы упустили свои моменты, но Шестеркин был невероятен. Лучший игрок «Рейнджерс» и в этой серии, и во всем сезоне», — цитирует официальный сайт НХЛ Галлана.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Шестеркин отразил 668 бросков в 20 матчах. 26-летнему россиянину не хватило 15 сэйвов, чтобы повторить рекорд «Рейнджерс» в одном сезоне Кубка Стэнли, принадлежащий Хенрику Лундквисту (683).