В «Нэшвилле» разразилась эпидемия коронавируса. Сразу 12 человек попали в ковид-протокол лиги. Среди них 6 игроков, а также несколько членов тренерского штаба, сообщает Sportsnet.

The #Preds have six players and six members of its traveling party in COVID-19 protocol >> https://t.co/LU97TUHnOQ — Nashville Predators PR (@PredsPR) December 15, 2021

Также два игрока «Детройта» сдали положительные тесты на коронавирус.

UPDATE: The #RedWings have placed forwards Robby Fabbri and Michael Rasmussen in the NHL's COVID-19 protocol. — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) December 15, 2021

Ранее стало известно, что «Калгари» из-за большого количества игроков в коронавирусном протоколе может не сыграть как минимум до Рождества.