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В «Нэшвилле» выявлены 12 случаев коронавируса, в «Детройте» — 2

21:17
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В «Нэшвилле» разразилась эпидемия коронавируса. Сразу 12 человек попали в ковид-протокол лиги. Среди них 6 игроков, а также несколько членов тренерского штаба, сообщает Sportsnet.

Также два игрока «Детройта» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее стало известно, что «Калгари» из-за большого количества игроков в коронавирусном протоколе может не сыграть как минимум до Рождества.

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Иван Шитик все материалы автора
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