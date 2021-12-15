В «Нэшвилле» выявлены 12 случаев коронавируса, в «Детройте» — 2
21:17
В «Нэшвилле» разразилась эпидемия коронавируса. Сразу 12 человек попали в ковид-протокол лиги. Среди них 6 игроков, а также несколько членов тренерского штаба, сообщает Sportsnet.
Также два игрока «Детройта» сдали положительные тесты на коронавирус.
Ранее стало известно, что «Калгари» из-за большого количества игроков в коронавирусном протоколе может не сыграть как минимум до Рождества.
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