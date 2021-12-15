«Калгари» включил в ковид-протокол еще 17 человек
19:36
В «Калгари» распространяется эпидемия коронавируса. 15 декабря клуб включил в ковид протокол 17 человек, 7 хоккеистов, 3 члена тренерского штаба и 7 представителей персонала, сообщает сайт клуба.
Ранее «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, игры которой были перенесены из-за коронавируса. Ранее в подобную ситуацию попадали два клуба лиги — «Оттава» и «Айлендерс».
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