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«Даллас» расторгнет контракт с защитником Боргманом

22:12
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«Даллас» выставил на безусловный драфт отказов защитника Андреаса Боргмана. В ближайшее время клуб расторгнет контракт с 26-летним шведом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В этом сезоне Боргман провел в АХЛ 14 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

В НХЛ защитник выступал за «Торонто» и «Тампу». Всего на его счету в лиге 55 матчей и 13 (3+10) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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