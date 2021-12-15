«Даллас» расторгнет контракт с защитником Боргманом
22:12
«Даллас» выставил на безусловный драфт отказов защитника Андреаса Боргмана. В ближайшее время клуб расторгнет контракт с 26-летним шведом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
В этом сезоне Боргман провел в АХЛ 14 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.
В НХЛ защитник выступал за «Торонто» и «Тампу». Всего на его счету в лиге 55 матчей и 13 (3+10) очков.
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