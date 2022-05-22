Защитник «Колорадо» Жирар пропустит остаток плей-офф из-за перелома грудины после силового приема Барбашева

Защитник «Колорадо» Самуэль Жирар получил перелом грудины в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

24-летний канадец покинул площадку в начале встречи после силового приема от форварда «блюзменов» Ивана Барбашева. Защитник покинул лед и был доставлен в больницу. По итогам обследования у Жирара был выявлен перелом грудины, он выбыл до конца сезона.

В текущем плей-офф Жирар провел 7 матчей, учитывая третий матч серии с «Сент-Луисом», и набрал 3 (1+2) очка.