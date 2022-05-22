Биннингтон бросил бутылку в Кадри, который в прямом эфире обсуждал столкновение с вратарем

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон бросил бутылку в форварда «Колорадо» Назема Кадри после третьего матча второго раунда плей-офф.

Конфликт произошел во время прямого включения Кадри со студией канала Sportsnet. Форвард «Эвеланш» обсуждал в эфире столкновение с голкипером «Блюз», из-за которого Биннингтон был заменен на Вилле Хуссо. Момент броска бутылки не попал в кадр.

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» — 5:2. Счет стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 4:30 мск.