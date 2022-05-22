«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

«Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Арттури Лехконен, еще по шайбе забросили Логан О'Коннор, Назем Кадри и Габриэль Ландескуг, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. У «блюзменов» отличились Колтон Парэйко и Райан О'Райлли с передачи Павла Бучневича.

Защитник «Колорадо» Самуэль Жирар был отправлен в больницу после силового приема от форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева на первых минутах встречи.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон был заменен после столкновения с игроком «Колорадо» на седьмой минуте.

Счет стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 24 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли), 3:55 — 1:0. О`Коннор — 1 (Мэнсон, Хелм), 10:57 — 1:1. Кадри — 2 (Макар, Рантанен), 33:38 — 1:2. Лехконен — 3 (Кадри), 37:15 — 1:3. О`Райлли — 7 (Ледди, Бучневич), 39:30 — 2:3. Ландескуг — 5 (Маккиннон, Рантанен), 57:52 — 2:4. Лехконен — 4 (п.в., Ничушкин), 59:02 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (Хуссо, 6:45, 58:02 — 59:02) — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+10+8) — 27 (10+9+8).

Наши: Барбашев (14.24/1/-2), Бучневич (20.05/2/-2), Тарасенко (18.19/6/-1), Торопченко (8.24/0/-1) — Ничушкин (20.07/1/0).

22 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии 1-2.